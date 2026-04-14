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Aplazan revisión de cautelares por triple homicidio de La Reina: juez se inhabilitó

La Fiscalía Metropolitana de Occidente a través de la fiscal Carolina Remy-Maillet informó que “estaba programada una audiencia de revisión de prisión preventiva que solicitó la defensa. Esta no se llevó a cabo el día de hoy, sino que se reprogramó para el jueves próximo a las 12:00 horas”.

Patricia Schüller Gamboa
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Aplazan revisión de cautelares por triple homicidio de La Reina: juez se inhabilitó

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó este martes reagendar la audiencia de revisión de medidas cautelares, solicitada por la defensa de Jorge Ugalde en el caso del triple crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos menores de edad, en La Reina. Esto luego  que el juez acusara inhabilidad al reconocer un vínculo de amistad con una las partes involucradas.

Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía Metropolitana de Occidente a través de la fiscal Carolina Remy-Maillet. “Estaba programada una audiencia de revisión de prisión preventiva que solicitó la defensa. Esta no se llevó a cabo el día de hoy, sino que se reprogramó para el jueves próximo a las 12:00 horas”.

La persecutora explicó que se postergó por “un planteamiento de su señoría, el magistrado que estaba a cargo de la sala el día de hoy. Planteó una especie de recusación amistosa, en el sentido que había un vínculo que podría afectarle la imparcialidad”.

En concreto, madre del juez Fernando Celis mantiene una amistad con Trinidad Cruz-Coke, esposa de Jorge Ugalde, hasta ahora el único imputado por el triple crimen. “Si bien no es una inhabilidad legal, las partes estuvimos por acoger dicha postura, y se reprogramó la audiencia, que la va a tomar el día jueves otro magistrado que no esté inhabilitado”, indicó la fiscal Remy-Maillet.

Jorge Ugalde se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2025, apenas 18 días después del crimen. Actualmente está recluido en el Penal Santiago 1 y su defensa solicita reducir la medida cautelar.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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