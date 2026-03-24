Home Nacional "aplicación de transporte anuncia 3 medidas urgentes para proteger..."

Aplicación de transporte anuncia 3 medidas urgentes para proteger a conductores y usuarios frente al alza de combustibles

Las medidas beneficiarán a cerca de 135 mil conductores que emprenden con aplicaciones de movilidad y más de 9 millones de usuarios que utilizan DiDi diariamente, se indicó.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Aplicación de transporte anuncia 3 medidas urgentes para proteger a conductores y usuarios frente al alza de combustibles

Conscientes de que el anuncio del aumento de precios impactará el bolsillo de todos en Chile, la aplicación DiDi anuncia 3 acciones concretas que aplicarán a partir de este jueves, para apoyar a conductores y usuarios del país

Las medidas beneficiarán a cerca de 135 mil conductores que emprenden con aplicaciones de movilidad y más de 9 millones de usuarios que utilizan DiDi diariamente, se indicó.

–  Proteger a los socios conductores: La aplicación bajará al 10% su comisión de servicio, absorbiendo así la empresa gran parte del aumento de costos que enfrentarán los conductores. Esta medida se aplicará en RM, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua, y eventualmente podrían sumarse nuevas regiones. Se señaló que esto representa una gran diferencia frente a los estándares de la competencia, que operan con comisiones cercanas al 40%. Esta baja en la tasa de servicio permitirá que los conductores puedan seguir emprendiendo con la aplicación, a pesar del masivo incremento de los costos que deberán enfrentar.

-Además, la empresa reajustarálos precios de los viajes para considerar el cargo por combustible adicional. Para evitar que esto impacte a los usuarios, la aplicación lanzará masivamente cupones de hasta 25% de descuento, a nivel nacional, para que las personas puedan viajar de manera segura, sin que su bolsillo se vea  mayormente afectado. Este 25% será financiado por la empresa y no impacta las ganancias de los conductores.

La empresa monitoreará el impacto del incremento de costos para ajustar las tarifas y proteger tanto a conductores como usuarios.

“Este aumento súbito impactará”

Felipe Contreras, director de Comunicaciones DiDi en Latinoamérica, señala que “desde DiDi creemos que este aumento súbito impactará negativamente en la capacidad de emprender de más de 135 mil conductores en Chile, y afectará el bolsillo de los más de 9 millones de usuarios registrados con nuestra app. Es por esto que implementaremos una serie de medidas urgentes y concretas para aliviar tanto a nuestros usuarios como a nuestros partners”.

Presidente Kast y alza de combustibles: “No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
Revelan que Julio César Rodríguez adelantaría su salid...

Pese a que en un principio se informó que el animador y director de programación abandonaría el canal el próximo 13 de abril, finalmente su partida se concretaría antes de lo esperado.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Restos de un misil iraní caen junto a una escue...

En el asentamiento de Peduel, en Cisjordania (Palestina), se registró un nuevo episodio de tensión tras más de tres semanas de intensos bombardeos. Según la información disponible, Teherán demostró capacidad de contratacar en el marco del conflicto, lo que elevó la preocupación en la zona.

Leer mas
Nacional
Gobierno ingresó a la Cámara el proyecto con medidas d...

Según el texto, el objetivo es “establecer medidas transitorias que permitan contener el precio del kerosene doméstico, asegurando su accesibilidad durante los meses de mayor demanda, entregar un alivio económico al mercado de taxis y colectivos, y suspender transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas, todo esto sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas fiscales”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/