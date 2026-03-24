Aplicación de transporte anuncia 3 medidas urgentes para proteger a conductores y usuarios frente al alza de combustibles

Conscientes de que el anuncio del aumento de precios impactará el bolsillo de todos en Chile, la aplicación DiDi anuncia 3 acciones concretas que aplicarán a partir de este jueves, para apoyar a conductores y usuarios del país

Las medidas beneficiarán a cerca de 135 mil conductores que emprenden con aplicaciones de movilidad y más de 9 millones de usuarios que utilizan DiDi diariamente, se indicó.

– Proteger a los socios conductores: La aplicación bajará al 10% su comisión de servicio, absorbiendo así la empresa gran parte del aumento de costos que enfrentarán los conductores. Esta medida se aplicará en RM, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua, y eventualmente podrían sumarse nuevas regiones. Se señaló que esto representa una gran diferencia frente a los estándares de la competencia, que operan con comisiones cercanas al 40%. Esta baja en la tasa de servicio permitirá que los conductores puedan seguir emprendiendo con la aplicación, a pesar del masivo incremento de los costos que deberán enfrentar.

-Además, la empresa reajustarálos precios de los viajes para considerar el cargo por combustible adicional. Para evitar que esto impacte a los usuarios, la aplicación lanzará masivamente cupones de hasta 25% de descuento, a nivel nacional, para que las personas puedan viajar de manera segura, sin que su bolsillo se vea mayormente afectado. Este 25% será financiado por la empresa y no impacta las ganancias de los conductores.

–La empresa monitoreará el impacto del incremento de costos para ajustar las tarifas y proteger tanto a conductores como usuarios.

“Este aumento súbito impactará”

Felipe Contreras, director de Comunicaciones DiDi en Latinoamérica, señala que “desde DiDi creemos que este aumento súbito impactará negativamente en la capacidad de emprender de más de 135 mil conductores en Chile, y afectará el bolsillo de los más de 9 millones de usuarios registrados con nuestra app. Es por esto que implementaremos una serie de medidas urgentes y concretas para aliviar tanto a nuestros usuarios como a nuestros partners”.