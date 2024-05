Arnold Schwarzenegger rompe Récord Guiness al inspirar la figura de acción más grande del mundo

El icónico actor Arnold Schwarzenegger se mantiene vigente al encarnar al personaje “Luke Brunner” en la serie “Fubar”. Ahora, fue la misma producción la que le permitió lograr un nuevo Récord Guinnes al replicar la figura de acción más grande del mundo, la cual mide 6.74 metros.

La enorme estatua fue construida a base de plástico, espuma y metales y, de acuerdo con la Organización de los Guinness World Records, supera la altura promedio de una jirafa. Asimismo, la efigie posee la capacidad de girar sus brazos, imitando el movimiento del muñeco de acción original, consignó Radio Biobío.

Cabe destacar que la figura fue creada inicialmente como parte de la publicidad de la serie en Viena, Austria. Sin embargo, con el tiempo decidieron agregarle soportes internos para que se mantuviera de pie. Tras ello, fue escaneada en 3D para la creación de un modelo a una escala manejable.

El galardón se suma a una serie de hitos que Schwarzenegger ya ostenta a lo largo de su carrera actoral, entre ellos, ser el fisicoculturista con mayor número de películas realizadas (47 hasta 2017), y ser el más joven en ganar la importante competencia de fisicoculturismo Mr. Olympia, con tan solo 23 años.

A su vez, posee el título del actor con más adaptaciones de películas a videojuegos, con 13 films a su haber.

