Asaltan camión que transportaba insumos médicos en Quilicura: hay un trabajador herido a bala

Un grupo de al menos cinco individuos encapuchados asaltó este viernes un camión que transportaba insumos médicos en Quilicura.

El hecho se registró en el sector industrial de la comuna, específicamente en la intersección de calle Cordillera con Ojos del Salado, recogió Radio Biobío.

Alrededor de las 11:30 horas, los sujetos realizaron una encerrona al vehículo, intimidaron al conductor y al peoneta, y efectuaron al menos cuatro disparos, hiriendo al ayudante en una pierna.

Tras el ataque, los delincuentes escaparon con el camión en dirección a Lampa. Hasta el momento se desconoce el paradero del vehículo sustraído.

La persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital.

La investigación del caso quedó en manos de la Brigada de Robos e Investigación Criminal (Biro) de la PDI, que busca esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.