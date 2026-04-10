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Asalto a joyería en Estación Central: robaron $50 millones y amenazaron de muerte a trabajadoras

Durante el asalto, los delincuentes amenazaron de muerte a las trabajadoras del recinto, generando momentos de alta tensión.

Eduardo Córdova
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Asalto a joyería en Estación Central: robaron $50 millones y amenazaron de muerte a trabajadoras

Un millonario robo afectó a una joyería ubicada en un mall de Estación Central durante este jueves, donde un grupo de delincuentes sustrajo un cuantioso botín.

El atraco fue perpetrado por varios sujetos. Los individuos actuaron armados, con el rostro cubierto y con extrema violencia, intimidando a quienes se encontraban en el local.

Durante el asalto, los delincuentes amenazaron de muerte a las trabajadoras del recinto, generando momentos de alta tensión.

Aunque aún no existe un catastro definitivo, se estima de manera preliminar que el botín alcanzaría los 50 millones de pesos en joyas sustraídas.

A raíz del hecho, una de las trabajadoras resultó con una lesión en un brazo. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial.

Carabineros entregó antecedentes en el lugar. La policía confirmó que no se registraron disparos, ni al interior del local ni durante la huida de los responsables.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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