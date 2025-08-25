Así se ve por dentro el local nocturno clandestino de donde salió el hombre asesinado en Recoleta

El homicidio registrado este lunes en Recoleta puso en evidencia el funcionamiento de un local nocturno clandestino, conocido como “La Previa”, donde ocurrió el crimen.

Según la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la víctima –un ciudadano peruano de 35 años en condición migratoria irregular– fue atacada con arma de fuego al momento de salir de este recinto ubicado en calle Licary, esquina Albano.

El interior del local operaba de manera precaria y sin autorización, según los primeros antecedentes. El espacio funcionaba como una improvisada discoteca, habilitada en un inmueble de fachada residencial, con luces estroboscópicas, música en alto volumen y expendio de alcohol fuera de norma.

Fuentes policiales indican que el lugar carecía de salidas de emergencia y medidas de seguridad básicas, lo que lo hacía altamente riesgoso para los asistentes.

Revisa cómo se veía el local por dentro (fotos, gentileza del periodista Nelson Rodríguez)