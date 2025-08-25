Home Nacional "así se ve por dentro el local nocturno clandestino de donde salió..."

Así se ve por dentro el local nocturno clandestino de donde salió el hombre asesinado en Recoleta

El interior del local operaba de manera precaria y sin autorización, según los primeros antecedentes. El espacio funcionaba como una improvisada discoteca, habilitada en un inmueble de fachada residencial, con luces estroboscópicas, música en alto volumen y expendio de alcohol fuera de norma.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El homicidio registrado este lunes en Recoleta puso en evidencia el funcionamiento de un local nocturno clandestino, conocido como “La Previa”, donde ocurrió el crimen.

Según la investigación del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la víctima –un ciudadano peruano de 35 años en condición migratoria irregular– fue atacada con arma de fuego al momento de salir de este recinto ubicado en calle Licary, esquina Albano.

El interior del local operaba de manera precaria y sin autorización, según los primeros antecedentes. El espacio funcionaba como una improvisada discoteca, habilitada en un inmueble de fachada residencial, con luces estroboscópicas, música en alto volumen y expendio de alcohol fuera de norma.

Fuentes policiales indican que el lugar carecía de salidas de emergencia y medidas de seguridad básicas, lo que lo hacía altamente riesgoso para los asistentes.

Revisa cómo se veía el local por dentro (fotos, gentileza del periodista Nelson Rodríguez)

Asesinan a balazos a hombre en Recoleta tras salir de local nocturno clandestino
Source Texto: La Nación / Foto: Nelson Rodriguez
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Sernac solicita información por posibles efectos adver...

Los posibles efectos adversos a los que hace alusión el Instituto de Salud Pública son: lesiones en la boca o lengua (aftas, llagas y ampollas), sensaciones dolorosas (dolor, ardor, escozor), hinchazón (amígdalas, labios y mucosa oral), sensación de entumecimiento (labios/boca) e irritación de las encías.

Leer mas
Nacional

SAG suspende temporalmente importaciones avícolas desd...

Según dio a conocer el Servicio Agrícola y Ganadero, la medida se adopta de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos, con el objetivo de proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023.

Leer mas
Nacional

Boric condena muerte de guardia en el sur y dice que e...

El Mandatario dijo que “quiero que sepan que como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/