Audiencia de solicitud de sobreseimiento de Javiera Blanco fue postergada hasta el 26 de abril próximo

La audiencia de solicitud de sobreseimiento para la exministra de Justicia, Javiera Blanco, que debía realizarse durante la jornada de este viernes, fue finalmente reprogramada para el próximo martes 26 de abril.



La abogada se encuentra enfrentando una causa en la cual ha sido formalizada por una presunta malversación millonaria de gastos reservados de Carabineros de Chile, caso que ha dejado además a ex altos mandos de la institución en calidad de imputados.



Además, a comienzos de octubre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había declarado la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional para la ex secretaria de Estado.



“Durante el periodo que comprende su gestión, entre septiembre de 2006 y marzo de 2010, concertada con los generales directores José Bernales Ramírez y Eduardo Gordon Valcarce, se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional, con pleno conocimiento de que no le correspondía recibir esas sumas”, expresó en esa oportunidad la fiscal Ximena Chong.



Los ex generales directores de Carabineros, Gustavo González Jure, Bruno Villalobos y Eduardo Gordon, también han sido formalizados por este caso. Pese a que los dos primeros habían quedado con prisión preventiva, eventualmente la Justicia terminó por revocar sus medidas cautelares. En el caso del último, se mantiene con arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno.



Este es el segundo intento por parte de la defensa de Blanco por conseguir el sobreseimiento, pues el mismo 5 de octubre, el Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la solicitud presentada por la abogada Paula Vial.