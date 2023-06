Bachelet: “Nadie puede justificar las violaciones a los derechos humanos”

La expresidenta Michelle Bachelet, después de participar en la Cuenta Pública 2023 del Presidente Gabriel Boric, acusó que “nadie puede justificar las violaciones a los derechos humanos”, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet.

Los dichos de la exmandataria se enmarcan en la declaración del consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, quien dijo a Icare TV tener un “dejo de admiración” por Augusto Pinochet al afirmar que “supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”.

Además, sus dichos ocurren luego de la última encuesta CERC-MORI, donde un 36% de los consultados contestó que las Fuerzas Armadas “tenían razón para dar el Golpe de Estado”.

En ese marco, Bachelet pidió “que seamos capaces, sin negacionismos del pasado, hacernos cargo de lo que es nuestra historia, con las cosas buenas y las cosas malas, y hacerse cargo de las cosas malas”.

“Nadie puede justificar las violaciones a los derechos humanos, nadie puede justificar que se justifique un Golpe de Estado”, agregó.

“Chile es un país democrático, tenemos que ser capaces de resolver nuestros problemas a través de la vía democrática. La democracia no es perfecta, pero al menos nos permite encontrar vías para resolver nuestros conflictos. Y creo que estos 50 años debieran ser un momento en que todos, en el mismo espíritu, nos sentemos y digamos ‘aquí han habido problemas graves en nuestra historia”, sentenció.

REFORMA TRIBUTARIA

Además, Bachelet se unió al llamado del Presidente Gabriel Boric a llegar acuerdos para avanzar en la reforma tributaria, la que el Mandatario informó que reingresará en el Senado en julio después de que haya sido rechazada en la Cámara de Diputados en marzo.

La expresidenta aseveró que se trata de “un llamado a la unidad. No a una unidad en abstracto, sino una unidad para que aseguremos, además, los recursos suficientes. Porque es re fácil hablar de seguridad ciudadana si no están los recursos, es re fácil decir que mejoren las pensiones si no están los recursos”.

“Por favor pongámonos todos juntos. No miremos, digamos, con un afán de política pequeña, lo que son las decisiones país. Si no que pensemos en la gente, en sus necesidades”, añadió.

La otrora alta comisionada ONU recalcó que “hay que de una vez por todas sacar una reforma tributaria adelante, que permita mejorar las pensiones, disminuir la lista de espera, aumentar las salas cunas, resolver el problema de la criminalidad, tener más recursos para Carabineros, las policías, todos los organismos”.

“Pero también que permita resolver el problema de las deudas históricas con los profesores por un lado, y particularmente con los deudores del famoso CAE”, cerró.