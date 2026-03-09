Bolsas mundiales se desploman y petróleo supera la barrera de los US$100 por la guerra en Oriente Medio

En medio de los temores provocados por la guerra en Oriente Medio, las bolsas mundiales se desplomaron este lunes y los precios del petróleo llegaron a dispararse un 30%.

Según consignó Emol, en Asia, la bolsa de Seúl cerró esta jornada con una baja de 5,96%. A la vez, la bolsa de Tokio terminó con un 5,2% de caída.

La situación se repitió en Europa, con París bajando un 2,59%, Fráncfort un 2,47%, Londres un 1,57%, Madrid un 2,87% y Milán un 2,71%.

Además, se registraron fuertes bajas en Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Sin embargo, el impacto de la guerra en la economía global se sintió con mayor fuerza en el mercado petrolero. Incluso, rompió la barrera de los 100 dólares.

Y es que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), principal referencia en el mercado de EEUU, subió un 15,51%, a $104,96 dólares.

Previamente, alcanzó a dispararse en un 30%, llegando a $119,48 dólares el barril.

En paralelo, el Brent del mar del Norte, contrato de referencia europeo, aumentó un 17,42%, a $108,82 el barril.

Cabe destacar que, en los últimos días, se reportaron ataques contra campos petrolíferos del sur de Irak y de la región autónoma kurda del norte, algo que obligó a reducir la producción. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait recortaron su producción, tras los ataques iraníes contra sus territorios.

A esto se suma que el tráfico en el estrecho de Ormuz, donde pasa una quinta parte del petróleo y gas consumidos a nivel mundial, se suspendió desde el inicio del conflicto bélico el 28 de febrero.