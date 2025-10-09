Bomberos de España tuvieron que entrar de madrugada a colegio porque llevaba 5 horas sonando el “Cumpleaños feliz” por megáfono

Bomberos de Murcia, España, tuvieron que realizar una insólita intervención durante la madrugada de este martes en un colegio de la localidad de Javalí Viejo, luego de que la megafonía del establecimiento permaneciera durante cinco horas reproduciendo la canción “Cumpleaños Feliz” del grupo Parchís.

Según informó el propio cuerpo de bomberos a través de su cuenta en X (antes Twitter), los funcionarios acudieron al lugar tras recibir el aviso de vecinos que no podían dormir por el constante sonido. Al ingresar al colegio, lograron apagar el sistema de sonido, poniendo fin a lo que muchos calificaron como una “tortura musical”.

El episodio, compartido con humor por Bomberos Murcia en redes sociales, se volvió viral en pocas horas, generando cientos de comentarios y bromas por parte de los usuarios, quienes destacaron la paciencia y el sentido del humor del equipo de emergencia.

No se registraron daños materiales ni personas afectadas, aunque la insólita emergencia despertó risas y alivio entre los vecinos, que finalmente pudieron descansar tras una larga noche musical.