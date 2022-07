Boric afirmó que un eventual cambio de gabinete se discutirá tras el plebiscito

El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a un eventual cambio de gabinete, situación que algunos parlamentarios oficialistas han planteado cuando aún no se cumplen seis meses de gobierno.



Tras su participación en la segunda jornada de la Asamblea General de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el Mandatario manifestó que “más adelante habrá oportunidad para conversar sobre cambios de gabinete, que no tienen que ser dramáticos”.



“Los cambios en el equipo son justamente para mejorar nuestro desempeño. No lo estoy evaluando por ahora. Es una discusión que tendremos posterior al plebiscito”, agregó.



Boric sostuvo que “estoy siempre evaluando a quienes trabajan conmigo. Los ministros y subsecretarios son de exclusiva confianza presidencial. Permanentemente, estamos revisando sus tareas, dando instrucciones, revisando y colaborando en su trabajo”.



“Hoy tenemos la tarea gigante de gobernar con las necesidades urgentes ante el alza del costo de la vida y la seguridad. Y más adelante habrá oportunidad para conversar sobre cambios de gabinete que no tienen que ser dramáticos”, añadió.



La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había declarado durante la mañana de este jueves, en una entrevista en Radio Pudahuel, indicó que “el Presidente dijo, por el momento, que es él el que tiene la atribución, nosotros acá estamos todos en permanente evaluación, cuando él lo estime conveniente será”.



“Por el momento señaló después del Plebiscito, pero, bueno, es algo que tiene que definir, si al final estas cosas tienen relación con cómo vamos mejorando siempre como Gobierno, porque el Gobierno tiene que actuar en función de la ciudadanía y si algo falla tiene que ser revisado”, remarcó.