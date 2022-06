Boric ante empresarios en EEUU: “Nuestro país tiene el ambiente propicio para la prosperidad en negocios”

El Presidente Gabriel Boric participó en el panel “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises” para IV CEO Summit of the Americas. En la oportunidad quiso infundir calma a los empresarios de Estados Unidos.



“El proceso constituyente que estamos llevando adelante busca adecuar nuestras instituciones a la realidad que vivimos y les aseguro que los principios que han inspirado el desarrollo de Chile como certeza jurídica, el imperio de la ley, el respeto a tratados internacionales, independencia de poderes, libertad de expresión, respeto a Derechos Humanos son principios que vamos a mantener y nuestro Gobierno está profundamente comprometido con ello”, comenzó diciendo el Mandatario.



En este sentido, agregó que “el mensaje que espero transmitir hoy es que nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en negocios y convertirse en un hub para la inversión verde en América Latina y el mundo”.



Boric se encargó de invitar a los empresarios a buscar en Chile opciones para explotar diferentes actividades económicas.



“Chile tiene lo que mundo necesita hoy: cobre, litio, energías renovables. Vamos a apostar fuerte por hidrógeno verde. Creo que sitúa a Chile como un país atractivo para el futuro”, aseguró el Jefe de Estado.



Y añadió: “Vengo del sur, de la Patagonia. Conozco la Antártica y su tremendo potencial científico y de paz. He visto las maravillas naturales que tenemos para ofrecerle al mundo y que tenemos que cuidarlas, un territorio con vastos recursos naturales, litio, cobre, viento, sol, los cielos más prístinos del mundo, amplias extensiones de suelo agrícola, una de las costas más largas, puertos de primera categoría y potencial para un turismo sustentable que pocos países pueden ofrecer”.



PUERTAS ABIERTAS A INVERSIÓN EXTRANJERA



El Presidente destacó las medidas de su actual Gobierno, para potenciar la economía y expresó que están “invirtiendo en potenciar start-ups, fortalecer medianas y pequeñas empresas que, creemos, cumplen un rol clave a nivel local y son parte del encadenamiento productivo que posibilita el dinamismo de la economía”.



De esta manera, le abrió las puertas a la inversión extranjera, pero remarcó que esta “debe venir acompañada con transferencia tecnológica, encadenamiento productivo, diversidad territorial para que ustedes y nosotros aprovechemos de la mejor manera las oportunidades que tenemos”.



“Quiero decirles que Chile es un país que está muy integrado internacionalmente, que creemos en el multilateralismo, que sabemos que nuestras redes comerciales con países hermanos son fundamentales y que la colaboración entre el sector público y privado ha sido uno de los motores del desarrollo que hemos tenido en los últimos años”, cerró.