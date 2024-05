Boric hace entrega oficial de departamentos de Villa Panamericana en Cerrillos

El Presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; las subsecretarias Gabriela Elgueta y Antonia Illanes; y la alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, estuvieron presentes este viernes en la ceremonia de entrega de viviendas en la Villa Panamericana.



Los departamentos que albergaron entre octubre y noviembre del año pasado a los deportistas que compitieron en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos serán ahora habitados por familias que tendrán en ellos el sueño de la casa propia cumplido.



“Es un proyecto de viviendas con departamentos equipados, con departamentos para personas con capacidades diferentes, con discapacidad, con áreas verdes, que tiene juegos infantiles, que tiene equipamiento deportivo, que tiene Oficina de Servicios Públicos y además un Paseo Panamericano que conecta con el Metro Cerrillos”, afirmó el Mandatario.



“Vecinas y vecinos, que los títulos y las llaves que hoy reciben simbólicamente sean el inicio de un nuevo barrio que mejore su calidad de vida, que permita encontrarse en comunidad”, añadió.



“Lo que estamos haciendo no es solo entregando unas llaves y ustedes arréglenselas como puedan y bienvenidos a la selva neoliberal. No, lo que estamos haciendo es crear justicia territorial”, subrayó Boric.



Y agregó: “Esa es la lógica también del Plan de Emergencia Habitacional que estamos llevando adelante como Gobierno. Cuando comenzamos y nos comprometimos a construir 260 mil viviendas nos dijeron que era una meta demasiado ambiciosa y que no lo íbamos a lograr”.



“Yo lo reitero hoy día, júzguenos al final del Gobierno por este compromiso: vamos a lograr las 260 mil viviendas y en este plan estamos avanzando a paso firme gracias al empuje, a la pachorra, a la resiliencia del ministro Montes”, remarcó Boric.



En este punto hizo un especial reconocimiento a la labor del titular de Vivienda, quien ha enfrentado reiteradas solicitudes de alejamiento como consecuencia de las investigaciones judiciales en curso por el denominado Caso Convenios, en sus distintas aristas.



En ese sentido mencionó que a Montes “lo han querido botar de diferentes formas pero ahí sigue, como un roble, en pie, así que gracias ministro por esa pega y con usted, a todos los trabajadores y trabajadoras del ministerio de Vivienda y del Serviu que hacen una tremenda pega y esfuerzo por sacar esto adelante”.



DESTINO HABITACIONAL



Terminados los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, las constructoras realizaron un trabajo de reparaciones y mantenciones para las más de 1.300 familias que habitarán estas viviendas.



Se trata de 4 condominios de 3 a 6 torres cada uno (17 en total) de entre 6 y 17 pisos de altura, ubicado a 300 metros de la estación Cerrillos de la Línea 6 del Metro.



Se definió que aquellos medallistas de los últimos juegos panamericanos y parapanamericanos que obtuvieron medalla de oro, plata o bronce y fueran del 40% de vulnerabilidad según el Registro Social de Hogares, pudiesen optar a los departamentos del proyecto con prioridad.



Emanuelle Silva, patinador de velocidad y medallista de Santiago 2023, fue uno de los beneficiarios que recibió sus llaves de mano de las autoridades.