Boric llama a Kast a retomar reuniones de traspaso de mando: “Chile no está para peleas chicas”

Desde el Muelle Mardones de Punta Arenas, al iniciar su gira a Magallanes, el Presidente Gabriel Boric llamó al Mandatario electo, José Antonio Kast, a retomar las reuniones para el traspaso del mando.

Las citas fueron suspendidas este martes abruptamente por parte de Kast.

“Un Presidente de la República debe estar siempre pensando en Chile”

“Un Presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile, y Chile no está para peleas chicas”, expresó Boric.



“Los chilenos y chilenas exigen que sus autoridades tengamos una visión de largo plazo y que estemos a la altura de nuestras responsabilidades, y eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales, de las diferencias políticas, el interés de Chile”, añadió.

“Manifiesto mi disposición absoluta”



“Como Presidente de a República manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi Gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”, enfatizó.



“Más allá de las tensiones, de las diferencias que pueden haber, y de incluso la diferente evaluación de los hechos, en Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar”, dijo.



Agregó que “yo personalmente y mi Gobierno está plenamente disponible aquello”.