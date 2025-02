Boric no asistirá a homenajes a Piñera en primer aniversario de su muerte: Será representado por ministro Muñoz

La vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que “el Presidente Gabriel Boric, por motivos de agenda, no va a poder participar” en los homenajes que se realizan por el primer aniversario de la muerte del exmandatario, Sebastián Piñera.

“Sin embargo, ha mandatado al ministro (de Transportes) Juan Carlos Muñoz a, en su representación, participar en alguna de las actividades que se van a realizar en Santiago en conmemoración del año de muerte del presidente Sebastián Piñera”, añadió.



Desde Uruguay, el Presidente Gabriel Boric también se refirió a los actos en memoria del exmandatario. Indicó que este lunes se contactó con la exprimera dama, Cecilia Morel: “Le expresé el cariño y respeto a ella, que además ha sido muy generosa. Le envié saludos a la familia”, manifestó, consignó Emol.

“Independiente de las diferencias políticas, hay una cuestión previa de humanidad y cuando una familia pierde un ser querido, y también con la trayectoria que cada uno podrá juzgar, pero una trayectoria en donde hubo parte importante dedicada a lo público, cuando se cumple un aniversario de la muerte, lo que cabe es el respeto. Eso yo le manifesté”, añadió.

“Le comenté que no puedo ir a la misa en Lago Ranco, que es donde se va a realizar, va a ser algo muy íntimo, según me contó, con la familia, con la gente más cercana. Yo no voy a poder asistir, pero le entregué mis cariños, mis pésames, mis recuerdos y mis condolencias”, remarcó.