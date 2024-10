Boric por críticas en seguridad: “Los que quieran pelea chica, que peleen entre ellos”

El Presidente Gabriel Boric respondió a las críticas en materia de seguridad que ha recibido su gobierno y que tuvo su más reciente expresión en el intento de acusación constitucional impulsada por la bancada de Renovación Nacional y la que concretó el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.



“Hoy pareciera ser tiempo para algunos de frases altisonantes y de peleas políticas que no permiten avanzar ni tampoco frenan a quienes delinquen. Yo les digo con mucha claridad que no tengo tiempo para perder en ello”, dijo el Mandatario durante una actividad en la que también estaban presentes la titular de interior y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.



“Nosotros estamos aquí, en terreno, con Carabineros, con las organizaciones sociales, con la comunidad, trabajando para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Los que quieran pelea chica, que peleen entre ellos. Yo por lo menos no tengo tiempo para eso”, afirmó.



Destacó también que “en la Región de Antofagasta, ha disminuido en más de un 20% los homicidios. El robo de autos ha disminuido en más de un 70%” y aseguró que “acá nadie, ni del Gobierno, ni de carabineros, ni del Ministerio Público, está tranquilo cuando sigue habiendo familias que sufren por la delincuencia. Y por lo tanto todos nuestros esfuerzos están desplegados para combatirla”.



“Esto no es menor, porque como lo he dicho en otras ocasiones, donde ponemos las palabras ponemos los recursos”, comentó y agregó que “en el Gobierno anterior, el presupuesto de Carabineros de Chile no tuvo ningún aumento”.



“Durante nuestro Gobierno, con los presupuestos de 2003, 2024 y 2025, actualmente en discusión, el gasto del país en seguridad pública va a haber crecido en un 15%, de acuerdo con lo que son las prioridades de ustedes, las familias de nuestro país. Con esto vamos a ver revertido con creces el retroceso que hubo en los recursos de seguridad en años anteriores”, remarcó.