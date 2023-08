Boric por reunión con Chile Vamos: “Ayer abrimos un pequeño caminito”

El Presidente Boric calificó de “buena” la reunión que sostuvo este jueves con partidos de Chile Vamos, para abordar la reforma de pensiones y el pacto fiscal, entre otros temas.



Luego de participar en el diálogo ciudadano sobre la reforma de pensiones y respecto al rol solidario que han tenido los comedores populares, con dirigentes sociales de la comuna de Renca, el Mandatario manifestó que “como Gobierno estamos comprometidos con ustedes”.



En ese sentido, señaló que “esa solidaridad es justamente de lo que se trata también las reformas que estamos empujando, tanto de pacto fiscal como en particular la reforma de pensiones; la gente no puede seguir esperando”.



“Y ayer abrimos un pequeño caminito, después de muchos dimes y diretes, después de mucha tensión, como dijeron quienes asistieron a la reunión del día de ayer con los partidos de Chile Vamos y el Gobierno, fue una reunión a veces tensa, a veces dura, pero fue una buena reunión porque permitió abrir un camino en pos de los chilenos y chilenas”, indicó.



Según remarcó, “vamos a tener que meterle mucha picota, explorar, pensar fuera de la caja, seguramente va a costar, va a haber gente que quiere que nos tropecemos en el camino”.



“Pero no me cabe ninguna duda que, si ponemos a estas mujeres por delante, a los chilenos y chilenas que han trabajado toda una vida y que viven con pensiones de miseria, con 125 mil pesos después de haber trabajado toda la vida, no me cabe ninguna duda que vamos a lograr un acuerdo”, expresó el Jefe de Estado.



Asimismo, precisó que se buscará llegar a acuerdos con “los partidos del centro, con la alianza de Gobierno, con quienes todos vamos a estar contactándonos permanentemente para poder recoger las propuestas y llegar a un acuerdo por Chile”.



“Chile no nos quiere ver seguir peleando, nos quiere ver trabajando y llegando a acuerdos para mejorar calidad de vida a nuestro pueblo”, indicó.