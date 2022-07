Boric y declaración de Lagos sobre la nueva Constitución: “Lo tomo como un aporte importante al debate”

El Presidente Boric se refirió a la declaración emitida este martes por el exmandatario Ricardo Lagos en que aborda el plebiscito de salida de la nueva Constitución, elección que se realizará el 4 de septiembre próximo.



A través de su blog, Lagos indicó que “Chile merece una Constitución que suscite consenso y que, más temprano que tarde, nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella”.



“Como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito está en condiciones de lograrlo, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas”, añadió .

Boric, al ser consultado por la declaración, respondió que “en el mismo artículo que señala el expresidente, que es por cierto muy respetable dada su trayectoria, pone dos escenarios que para mí son bastante claros. En uno, en donde de aprobarse la Constitución hay que hacerle mejoras, como lo señaló ayer la presidenta de la Convención, como lo señaló Gaspar Domínguez también”.



“En la otra opción, que gane el Rechazo, hay que depender del veto histórico que ha tenido la derecha en los últimos 30 años para hacer reformas sustantivas a la Constitución”, advirtió.



De todas formas, el gobernante remarcó que “es el pueblo el que tendrá que decidir. Yo siempre he dicho, ambas opciones son legítimas, y nuestro rol como Gobierno es que todos los chilenos voten informados. Para eso estaremos contribuyendo en la distribución del texto y ojalá haya un debate con altura de miras”.



“En ningún caso habrá que depender, insisto, del veto histórico que ha ejercido la derecha y en donde ya algunos parlamentarios y algunos de sus dirigentes decían que ellos no creen en una nueva Constitución y en el otro se podrán hacer reformas que mejoren el texto, como yo he visto en la disposición de la mayoría de los actores políticos”, agregó.



Boric destacó que el expresidente Lagos “recoge parte importante de lo que se elaboró en el texto, señala algunos aspectos que se deben mejorar. Lo que yo he visto es disposición de la mayoría de las actorías políticas a que exista esa disposición para mejorar el texto. Por tanto me parece bien, lo tomo como un aporte importante al debate”.