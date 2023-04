El Presidente Gabriel Boric lamentó el enfrentamiento a disparos ocurrido este miércoles en la comuna de La Florida, el cual dejó tres carabineros heridos de bala y un delincuente abatido.



Los uniformados afectados son un sargento primero que sufrió un impacto en su codo derecho y que también tiene una fractura expuesta de húmero derecho; un sargento segundo que recibió el disparo en su antebrazo izquierdo; y un cabo primero que tiene la lesión en su mano izquierda. Todos están fuera de riesgo vital y siendo atendidos en el hospital institucional.



Vía Twitter y en el marco de su gira por la Región de Arica y Parinacota, el Mandatario indicó que “sobre procedimiento en La Florida, apenas aterricé en Arica hablé con el general Yáñez para imponerme de los detalles. Tenemos 3 Carabineros heridos (fuera de riesgo vital), un delincuente muerto y uno detenido. Según me informan se cumplió con todos los protocolos. Estamos juntos!”.



Agregó que “Carabineros y todas las instituciones del Estado seguiremos combatiendo al narco y al crimen organizado en todos los espacios, no les daremos tregua. La delincuencia no nace de la noche a la mañana y hoy estamos haciendo lo que durante demasiado tiempo se dejó de hacer”.



“Espero que todos, sin oportunismo de ningún tipo se sumen a esta que es una causa nacional. No es por el gobierno, ni una encuesta, es por Chile y su pueblo qué combatiremos en todos los frentes a la delincuencia. No será fácil, pero esta batalla la vamos a ganar”, agregó.

