B&W: 94% de los encuestados cree que ataque de Hamás debe ser condenado

La última encuesta Black & White, dada a conocer este viernes a través de Emol, abordó la situación en Medio Oriente y estableció que la mayoría de los entrevistados cree que el ataque de Hamás debe ser condenado.



Según consignó el sondeo, el 94% de los encuestados dijo estar enterado de los acontecimientos y, de éstos, la gran mayoría (94%) considera que el ataque de Hamás debiera ser condenado.

Además, el 77% piensa que Israel “tiene derecho al uso de la fuerza para defenderse” del ataque, esta percepción aumenta en los mayores de 34 años.



Asimismo, el 55% de las personas que participaron del estudio estimó que las declaraciones del Presidente Gabriel Boric tras el ataque “fueron tardías”, y un 51% comentó que “estuvo mal” que el Mandatario “condenara también a Israel por el conflicto histórico”.



En cuanto al conflicto, el 71% cree que “Hamás y la causa de la liberación palestina no son lo mismo” y que deben entenderse por separado, mientras que el 14% piensa que son lo mismo y un 15% que no está seguro.



“El ataque terrorista de Hamás a Israel no ha dejado indiferente a nadie; virtualmente todos conocen los hechos, todos lo condenan y la gran mayoría cree en el derecho de Israel a defenderse mediante el uso de la fuerza”, manifestó Paola Assael, de Black & White.

PROCESO CONSTITUCIONAL



Por otro lado, se realizó un sondeo respecto al proceso constitucional de cara al plebiscito que se llevará a cabo este 17 de diciembre.



El 48% se declaró “A favor” de aprobar la propuesta de texto constitucional que emane del Consejo, lo que significó un aumento de un punto en comparación a la encuesta anterior. La opción “En contra” fue elegida por el 52% de los encuestados.



“Se reafirma lo observado en la última medición, de un salto a favor del apruebo. Se observa mucha variabilidad y cualquier cosa puede pasar”, sostuvo Assael.



En cuanto al “A favor”, se observó que esta opción fue escogida más por los hombres (55%) que por las mujeres (45%), y en los grupos socioeconómicos alto y bajo (ABC1 y DE), mientras que en los segmentos medios (C2 y C3) predomina el “En contra”.



Sobre el Presidente Boric, el 31% dijo aprobar la forma en que el Jefe de Estado está conduciendo su gobierno, y la desaprobación llegó a 54%, 4 puntos menos que el sondeo anterior. El 12% no aprueba ni desaprueba su conducción y el 3% no sabe.



El mayor nivel de aprobación del Mandatario se encuentra entre los jóvenes de 18 y 34 años, con un 35%.



El estudio planteó que la inseguridad, delincuencia y narcotráfico se mantiene como el principal problema del país, un 73% de los encuestados lo menciona en primer o segundo lugar. Seguido por la economía, inflación, desempleo y crecimiento (51%); la inmigración (18%), pobreza y desigualdad (15%), el populismo (15%) las pensiones y la salud.