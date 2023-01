Cadem: Desaprobación al Presidente Boric subió 9 puntos llegando al 70%

La última encuesta Cadem, cuyos resultados se dieron a conocer este domingo, dio cuenta que la desaprobación del Presidente Boric, es de un 70%, la cifra más alta desde que el Mandatario asumió el cargo en marzo de 2022.



La aprobación disminuyó a un 27%, lo cual marca un aumento de 9% en la desaprobación y una disminución de 3% en la aprobación, respecto a la consulta realizada el pasado 30 de diciembre de 2022.



En relación a la posición frente al indulto presidencial, un 40% de los encuestados cree que se debe mantener esta facultad, en tanto un 58% expresó que hay que eliminarla, mientras que 2% no sabe o no responde.



Si bien un 88% la ciudadanía señaló estar al tanto de la decisión, un 12% indicó no saber, el 64% de las personas dijo estar en desacuerdo con los indultos y un 32% se mostró a favor.



En la misma línea, respecto al caso de Jorge Mateluna, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un 79% los encuestados expresó estar al tanto de su indulto, mientras que un 21% dijo que no.



Respecto a si está de acuerdo o no con esta decisión un 74% de las personas consultadas dijo estar en desacuerdo y un 20% estar de acuerdo.



Sobre las declaraciones del Presidente Boric, donde afirmó que los indultados no eran delincuentes y que esta medida era necesaria para sanar las heridas del estallido social, un 65% de los consultados dijo estar desacuerdo y un 33% estar de acuerdo con las palabras del Jefe de Estado.



Sobre las irregularidades señaladas por el Mandatario, un 72% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con esa afirmación y un 20% estar de acuerdo.



En relación a las declaraciones emitidas por la Corte Suprema sobre el caso Mateluna un 71% de los encuestados dijo que sí sabia de estas declaraciones y un 29% las desconocía.



Ante la pregunta si esta de acuerdo o no con que la Corte Suprema haya hecho una declaración pública por el caso del indulto de Jorge Mateluna, un 30% de los encuestados dijo estar en desacuerdo y un 62% estar de acuerdo.