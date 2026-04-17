Cadem sobre Plan de Reconstrucción Nacional: 49% se declara a favor

La encuesta Cadem mostró que la aprobación del Presidente José Antonio Kast descendió a 40%, marcando una baja de dos puntos respecto a la medición anterior.

La desaprobación se mantuvo en 53%. Esto refleja una tendencia a la baja que se ha sostenido desde fines de marzo, según el sondeo.



Uno de los episodios recientes que ha marcado la percepción pública es el almuerzo que el Mandatario realizó en el Palacio de La Moneda junto a excompañeros de carrera. Esta actividad alcanzó un alto nivel de conocimiento entre la ciudadanía. De acuerdo a los resultados, un 94% de los encuestados está al tanto del hecho. Y un 62% lo evalúa negativamente, frente a un 31% que lo considera adecuado.



Entre las principales preocupaciones asociadas a este episodio, destaca el uso de un espacio institucional para fines privados. Este aspecto es mencionado por el 41% de quienes manifestaron reparos.

Plan de Reconstrucción: un 46% está en desacuerdo

En cuanto a la denominada “ley miscelánea” o Plan de Reconstrucción Nacional, la opinión pública se muestra dividida: un 49% se declara a favor de la iniciativa, mientras que un 46% está en desacuerdo.



La mayoría de los encuestados —un 63%— considera que las medidas deberían ser discutidas de manera individual en el Congreso. Esto en contraste con un 34% que respalda que se tramiten como un solo proyecto.

Eliminación del pago de contribuciones

Respecto al contenido de la propuesta, las medidas mejor evaluadas corresponden al subsidio para la creación de empleo formal. Y la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda en adultos mayores de 65 años.



Un 54% cree que el plan contribuirá a fortalecer el empleo formal y atraer inversión. Mientras que un 53% estima que generará más puestos de trabajo y un 52% que impulsará el crecimiento económico.



Sin embargo, persisten dudas relevantes: un 52% no cree que la iniciativa logre reducir la burocracia, un 48% cuestiona que entregue mayor certeza jurídica y un 49% considera que no ayudará a contener el gasto público.