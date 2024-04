Cámara de Diputados rechazó la censura contra la mesa que preside Karol Cariola

Por 76 votos en contra, 69 a favor y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la tarde este lunes la censura en contra de la nueva mesa que preside Karol Cariola (PC) y que completan los vicepresidentes Gaspar Rivas (ex Partido de la Gente) y Eric Aedo (DC).

La derecha en bloque apoyó la moción, a pesar de que varios diputados de Chile Vamos criticaron el “amateurismo” de sus impulsores, quienes la presentaron menos de 24 horas después de la elección, consignó Cooperativa.



El motivo de la censura impulsada por los partidos Republicano y Social Cristiano fue la supuesta intervención del ministro Álvaro Elizalde, quien según el diputado Rivas le ofreció la primera vicepresidencia. Sin embargo, Rivas después se desdijo.



La noche de este domingo en CNN Chile, Elizalde reiteró que no le hizo ningún ofrecimiento. “Él dice en su primera declaración que yo lo había contactado el fin de semana para hacer este ofrecimiento y yo no hablé con él ese fin de semana. Lo que dijo no es efectivo”, afirmó.



“Un día después de constituida la nueva mesa se presenta una moción de censura. Cuando a los pocos minutos habían bancadas que iban a censurar rápidamente, al final lo que hay aquí es una excusa. Por lo tanto, espero que se actúe con responsabilidad”, agregó.