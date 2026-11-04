Camioneros mantendrán paro en San Antonio

La agrupación de camioneros de San Antonio confirmó que mantendrá el bloqueo en los accesos del terminal marítimo tras cumplir cinco jornadas de movilización.

Según consignó 24Horas, la medida se mantendrá a la espera de instalar mesas de diálogo directas con las empresas generadoras de carga este jueves 5 de noviembre.

“El paro no se va a deponer hoy. Se continúa el bloqueo hasta mañana conversar la negociación. El punto clave es el tarifado: transparentar las tarifas mañana en la mesa con nosotros”, dijo Manuel Araya, presidente de la agrupación de camioneros de San Antonio.

Destacó la dependencia de las decisiones de las asambleas. “Si mañana llegamos a un buen acuerdo, se desbloquea inmediatamente. Pero primero hay que sentarse a conversar y luego debo reunirme con las bases; no puedo tomar ninguna decisión sin consultarles”, agregó.

La paralización ha generado severas complicaciones logísticas en la zona portuaria. Forzando la reorientación del transporte de carga marítima hacia otros puntos de la Región de Valparaíso para dar salida a las exportaciones agrícolas estacionales.

“Tenemos dos conflictos: los exportadores de fruta sacaron una carga por Valparaíso y acabo de ser informado que sacarán un segundo cargamento por Valparaíso”, explicó el delegado presidencial provincial, Manuel Millones, consignó 24Horas.

Agregó. “Todo esto que significa trasladar los contenedores a Valparaíso tiene un costo adicional. Hoy día, al estar bloqueados los accesos, hay un costo por la carga que está retenida —en algunos casos carga perecible— pero también esta fórmula de trasladar los contenedores a Valparaíso tiene un costo adicional y multas, provocando un impacto económico elevado”.