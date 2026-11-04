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Municipalidad de Santiago inauguró Centro Comunitario Presidenta Michelle Bachelet

Se encuentra ubicado en Ventura Lavalle 470, en el Barrio Matta Sur. El alcalde Mario Desbordes manifestó que “estos son los gestos con los que uno demuestra la amistad cívica y el respeto entre las personas, que, a pesar de pensar distinto, tenemos la capacidad de dialogar, conversar y reconocer el liderazgo”.

Patricia Schüller Gamboa
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Municipalidad de Santiago inauguró Centro Comunitario Presidenta Michelle Bachelet

Con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, la Municipalidad de Santiago inauguró el Centro Comunitario Presidenta Michelle Bachelet Jeria, en Ventura Lavalle 470, en el Barrio Matta Sur.

El alcalde Mario Desbordes manifestó que “estos son los gestos con los que uno demuestra la amistad cívica y el respeto entre las personas, que, a pesar de pensar distinto, tenemos la capacidad de dialogar, conversar y reconocer el liderazgo”.

Desbordes valoró la contribución de Bachelet

El jefe comunal valoró la contribución de la expresidenta Michelle Bachelet. “Estamos reconociendo una dimensión de la vida nacional que usted contribuyó a instalar con fuerza en las políticas públicas. El lugar de la mujer en nuestra sociedad. La importancia de la primera infancia, la situación de las personas con dependencia. Los cuidadores y los cuidados como responsabilidad colectiva. No debemos perder las oportunidades de hacer estos gestos republicanos que construyen sociedad”, agregó.

Bachelet destacpi que “este edificio nace para cuidar y hoy vuelve a hacerlo. Espero que este sea un lugar donde nadie se sienta solo. Y que se consolide como un espacio público de encuentro, al servicio de todos los vecinos y vecinas”.

Instalaciones de primer nivel

Añadió que “lo lindo de todo esto es ver que este centro comunitario no es uno cualquiera, sino que cuenta con una gran cantidad de atenciones. Y, además, con instalaciones de primer nivel. Lo que refleja la dignidad y el respeto que merecen los vecinos y vecinas de Santiago”.

Desde el municipio destacaron que el Centro Comunitario Presidenta Michelle Bachelet Jeria alberga la Oficina de Personas Mayores, la Brigada de Cuidados, el Programa Bienestar y Cuidado, el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados y la Oficina de Discapacidad y Neurodivergencia, entre otros servicios municipales.

Su oferta se complementa con talleres

Su oferta se complementa con talleres, orientación social y jurídica, actividades físicas y espacios de participación vecinal. Consolidándose como un punto de encuentro y apoyo para la comunidad.

El inmueble cuenta, además, con un importante valor patrimonial para el sector. Su construcción comenzó en 1898 y durante años funcionó como parte del asilo de las Hermanitas de los Pobres, institución que acogía a personas mayores en situación de vulnerabilidad.

El municipio proyecta la construcción de un Centro de Salud Familiar (CESFAM) en el ala sur del edificio, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención y fortalecer la articulación entre salud, cuidados y redes comunitarias.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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