Home Vanguardia "cancelan concierto de cosculluela en chile por “asuntos migratori..."

Cancelan concierto de Cosculluela en Chile por “asuntos migratorios”: Artista no pudo ingresar al país

El recital agendado para este jueves fue cancelado, luego de que no se permitiera el ingreso del cantante al país por sus “antecedentes penales”. No obstante, su equipo aseguró que tenían “todos los permisos, autorizaciones y documentos requeridos” para entrar a Chile.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Cancelan concierto de Cosculluela en Chile por “asuntos migratorios”: Artista no pudo ingresar al país

La productora Bizarro confirmó la cancelación del concierto en Chile del cantante puertorriqueño, Cosculluela, después de que el artista no pudiera ingresar este miércoles al país por problemas migratorios

El reguetonero tenía agendado su recital para este jueves en el Movistar Arena, como parte de su gira “Coscu Latam Tour”. 

No obstante, a través de un comunicado, la productora anunció la noche de este miércoles que “debido a asuntos migratorios, fuera del control de Bizarro, su management y el artista, el concierto agendado para este 27 de noviembre deberá ser cancelado”. 

“Lamentamos muchos las molestias ocasionadas, pero luego de realizar todas las gestiones necesarias y posibles de acuerdo a la legislación vigente, no fue posible resolverlo de forma favorable”, añadieron. 

Además, expresaron que “Cosculluela mantiene el compromiso con sus fanáticos chilenos de retornar al país en cuanto sea posible para este reencuentro tan esperado”, y detallaron que dentro en un plazo de 10 días hábiles se efectuará el reembolso automático de las entradas, “retornando el valor total pagado (incluyendo cargo por servicio)”.

La explicación de Cosculluela y su equipo

Por su parte, antes de que se anunciara la cancelación del show, el artista reveló a sus seguidores que las autoridades no le permitieron ingresar al país por sus “antecedentes penales”, y a la vez, criticó al funcionario que impidió su entrada.

“Estoy aquí en Santiago desde la mañana, de las 8, hecho mie… , explotado. Hay un pana aquí acá que no nos ha dejado… yo vine con todo, con mis permisos, con todo pa’entrar. El hombre dice que por mis antecedentes penales, y yo creo que es más por sus cojones no me quiere dejar pasar… y me van a virar para los EEUU ahora”, sostuvo. 

En tanto, según consignó Emol, el Equipo de Manejo del cantante se pronunció mediante un comunicado, donde comentaron que Cosculluela “llegó al país a las 8:00 de la mañana, cumpliendo con todos los permisos, autorizaciones y documentos requeridos, los cuales fueron debidamente aprobados por el gobierno de Puerto rico y por el gobierno de Chile, así como por las agencias correspondientes. Durante semanas se trabajó de manera responsable y transparente en cada uno de los requisitos solicitados, todos validados oficialmente”. 

“A pesar de esto, y sin recibir explicación alguna, al llegar al país no se le permitió la entrada aun cuando todo estaba en orden y autorizado por ambas jurisdicciones. Esta determinación fue completamente inesperada y se encuentra fuera del control del artista y de su equipo”, señalaron. 

Asimismo, subrayaron que “no hubo ninguna violación de ley, ningún incumplimiento, ni acción indebida por parte del artista”, y agregaron: “Agradecemos su apoyo, paciencia y comprensión ante esta situación inesperada y ajena al artista”. 

Cabe destacar que, en 2022, Cosculluela fue imputado por violencia de género, y luego, en 2024, fue enviado a la cárcel por atropellar a dos personas y matar a sus caballos.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Cómo llegar al Parque Nacional Lauca: guía práctica pa...

Descubre cómo llegar al Parque Nacional Lauca desde Arica o Putre, con rutas claras, tiempos estimados y consejos para disfrutar uno de los lugares turísticos en Chile más altos y espectaculares del norte andino.

Leer mas
Triunfo
Delegado presidencial de Chañaral explicó los motivos ...

Jorge Fernández, autoridad de Chañaral, detalló los argumentos para tomar la determinación sobre el partido de este viernes entre el cuadro minero y el conjunto albo, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

Leer mas
Internacional
Detienen a ciudadano afgano por el ataque en Casa Blan...

“Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo. Fue un crimen contra toda nuestra nación”, deploró en una intervención grabada y divulgada en su cuenta en Truth Social.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/