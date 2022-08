Canciller por circular sobre Fiestas Patrias: no es algo nuevo de este Gobierno

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, abordó las consultas respecto de la circular emanada desde Cancillería durante la jornada del lunes, y que prohíbe a sus funcionarios organizar celebraciones alusivas a las Fiestas Patrias.



“En el marco de la política de austeridad y eficiencia de recursos fiscales, instruidas por la Presidencia de la República, junto con reiterar que su plena aplicación es obligatoria, se reitera el punto 8 del documento adjunto”, señaló la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, a través de un documento, según Emol.



En el texto suscrito por el Presidente Gabriel Boric el 25 de marzo, puntualmente en el capítulo III, se puntualiza que “los ministerios y servicios no podrán realizar celebraciones generales ni aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal. En virtud de lo anterior, no se podrá arrendar infraestructura para actividades institucionales”.



En consecuencia, a través de la circular, Fuentes subrayó que “se solicita a las y los jefes de Misión abstenerse de realizar celebraciones de Fiestas Patrias”.



Al respecto, y en el marco de su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Urrejola aclaró que “no se trata de un instructivo de la Cancillería, es un instructivo presidencial que es el mismo instructivo presidencial de 2019 y 2020, que se reitera ahora”.



“Por austeridad -sea por la pandemia y por austeridad- desde la presidencia de (Sebastián) Piñera o presidencia de (Gabriel) Boric, se ha instruido a todos los jefes de servicio, no a la Cancillería, todos los jefes de servicio no se gaste recursos fiscales en las fiestas patrias en los servicios”, explicó la autoridad.



Luego, aclaró que “lo que hizo la jefa de servicio de Cancillería es replicar una instrucción presidencial que han hecho todos los jefes de servicio, de todos los ministerios”, y que “no es un tema de la Cancillería, no es una decisión de la Cancillería, como tampoco es algo nuevo de este gobierno”.