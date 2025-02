Cantante argentina de cumbia Flor Álvarez anuncia visita a Chile

Tiene miles de seguidores en redes sociales y en las plataformas digitales. Comenzó cantando en el metro bajo el ritmo de la cumbia y en la actualidad, la cantante argentina, Flor Álvarez, es todo un fenómeno en el país vecino, llenando todos los lugares en los que actúa.

Y ahora, la artista trae su espectáculo a Chile, donde realizará dos presentaciones en el marco del Festival Bierfest on Tour: 15 de febrero en La Serena y el 16 en Concón.

La cantante llega a nuestro país promocionando su nuevo single “En la cara”, una reversión del éxito de su compatriota Olivia Wald, versión cumbia, y con el que pretende cautivar a todo el público nacional.

“Salir de mi país y llevar mi música a otros lugares es un sueño cumplido y que sea en Chile, que es un país que quiero tanto me tiene muy emocionada y ansiosa”, dice la cantante al teléfono desde Buenos Aires.

Sobre su meteórica carrera en Argentina, que la tiene como uno de los grandes talentos de la actualidad, Flor Álvarez comenta que “todavía me cuesta asimilar todo lo que pasa porque si bien desde los 8 años sueño con lo que hoy vivo, pasa todo tan rápido que hay mucho que no logro comprender”.

“Creo que las personas conectaron con mi historia y con mi voz. Muchos llegan a sentirse identificados con mis letras pero también con lo que representa que una chica que comenzó completamente de abajo llegue a cumplir sus sueños. Por eso siempre que los veo se los digo ‘los sueños se cumplen’ solo hay que permitirse soñar e ir a perseguirlos”, añade.

Las canciones de Flor Álvarez no se escuchan solo en Argentina. También es furor en Paraguay y Uruguay, donde tiene miles de seguidores. Al respecto, la artista explica que “estamos tendencia con nuestro último estreno. Todo va a un buen ritmo, pero la realidad es que no estoy pendiente de los números. Yo enfoco mi cabeza en seguir creando música que me haga feliz, para que se transmita a la gente”.

Sobre sus expectativas en su visita a Chile, la cantante cuenta que “espero conectar con las energías de todos los chilenos, que disfruten el show, escucharlos cantar, verlos bailar y entregar mucho amor”.

“Es mi público el que me llena de amor, los que me acompañan en cada paso de mi carrera como cantante y celebran mis logros como si fueran propios, se identifican con mis letras y eso es lo que siempre soñé, que canten mis canciones, que abracen mis letras”, concluye.