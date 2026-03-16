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Cantante argentino Alico presenta en Chile su nuevo single “A la cara”

El artista, uno de los exponentes más importantes de la cumbia al otro lado de la cordillera, llega con esta canción del género “cuarteto argentino”, con la que pretende hacerse un espacio dentro del mercado local.

Leonardo Medina
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Cantante argentino Alico presenta en Chile su nuevo single “A la cara”

Su nombre real es Alexis Sánchez, pero lejos de dedicarse al fútbol como nuestro ídolo nacional, tiene una trayectoria de más de 10 años en la música en Argentina, bajo el nombre de Alico

Ahora, anuncia visita a Chile para presentar su nuevo single “A la cara”, un pegajoso tema del género “cuarteto argentino”, con el que pretende conquistar al público.

En nuestro país, Alico se hizo conocido hace algún tiempo con el tema “Si me tomo una cerveza”, junto con el grupo “Migrantes”, que se escuchó en toda Latinoamérica y cuenta con más de 260 millones de reproducciones en Spotify.

“A la cara” fue lanzada hace menos de un mes y es un sencillo que habla sobre un engaño y una ruptura. “Tiene una letra melancólica y un ritmo festivo y bailable, como es el del cuartero argentino”, explica Alico sobre su nuevo single.

Con más de 700 mil oyentes mensuales en las plataformas digitales, el cantante comenta que es la primera vez que visita nuestro país, para promocionar su trabajo y realizar algunas presentaciones.

Respecto de los géneros musicales en los que transita su música, dice que “hago cumbia estilo Argentina, fiestera, pero también romántica y ritmos cubanos y urbanos, tales como la salsa y el reggaetón”.

“Tengo grandes expectativas en esta primera visita a Chile. Quiero llegar a la mayor cantidad de público y conectar con todos los chilenos. Aunque mi idea es también mostrar mi show en vivo y conocer sus artistas, para ver opciones de realizar colaboraciones juntos”, concluye.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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