Home Nacional "carabinero de civil mató a asaltante a bordo de un bus red en la ..."

Carabinero de civil mató a asaltante a bordo de un bus RED en La Granja

El hecho ocurrió a las 6 horas de este viernes a bordo de una máquina de la empresa Subus en la caletera de Américo Vespucio con Acceso Sur. De acuerdo a los primeros antecedentes, la máquina fue abordada por tres sujetos premunidos de destornilladores los que comenzaron a asaltar a los pasajeros.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Carabinero de civil mató a asaltante a bordo de un bus RED en La Granja

Un carabinero de civil abatió a un delincuente que intentó asaltar a los pasajeros de un bus del sistema RED en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a las 6 horas de este viernes a bordo de una máquina de la empresa Subus en la caletera de Américo Vespucio con Acceso Sur.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la máquina fue abordada por tres sujetos premunidos de destornilladores. Estos comenzaron a asaltar a los pasajeros.

Un carabinero de civil que se dirigía a su unidad sacó un arma y comenzó a disparar contra los antisociales.

Uno de los delincuentes resultó muerto en el mismo lugar, mientras los otros dos se dieron a la fuga. También un pasajero quedó herido de un balazo en una pierna.

Según se informó, el funcionario involucrado es un cabo segundo de la Escuela de Suboficiales de Carabineros que se identificó como tal ante los delincuentes. Estos hicieron caso omiso a la advertencia.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el caso será investigado por la PDI.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Aseguran que River Plate buscaría nuevamente “repatria...

En medio del complejo momento que vive en Sevilla, trascendió que el delantero chileno contaría una vez más con el interés del cuadro argentino, de cara al mercado de mitad de año.

Leer mas
Nacional
Asalto a joyería en Estación Central: robaron $50 mill...

Durante el asalto, los delincuentes amenazaron de muerte a las trabajadoras del recinto, generando momentos de alta tensión.

Leer mas
Nacional
Turba atacó con objetos contundentes a carabinero para...

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas de este jueves. El incidente se registró en la intersección de calle San Mateo con Pedro Lira, cuando personal policial realizaba controles preventivos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/