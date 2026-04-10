Carabinero de civil mató a asaltante a bordo de un bus RED en La Granja

Un carabinero de civil abatió a un delincuente que intentó asaltar a los pasajeros de un bus del sistema RED en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.



El hecho ocurrió a las 6 horas de este viernes a bordo de una máquina de la empresa Subus en la caletera de Américo Vespucio con Acceso Sur.



De acuerdo a los primeros antecedentes, la máquina fue abordada por tres sujetos premunidos de destornilladores. Estos comenzaron a asaltar a los pasajeros.



Un carabinero de civil que se dirigía a su unidad sacó un arma y comenzó a disparar contra los antisociales.



Uno de los delincuentes resultó muerto en el mismo lugar, mientras los otros dos se dieron a la fuga. También un pasajero quedó herido de un balazo en una pierna.



Según se informó, el funcionario involucrado es un cabo segundo de la Escuela de Suboficiales de Carabineros que se identificó como tal ante los delincuentes. Estos hicieron caso omiso a la advertencia.



Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el caso será investigado por la PDI.