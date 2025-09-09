Carabineros investiga hallazgo de cuerpo flotando en el río Mapocho

Un cuerpo sin vida fue encontrado este martes en el cauce del río Mapocho, a la altura del Puente del Arzobispo, en la comuna de Providencia. El hallazgo fue reportado por un testigo que alertó a la policía uniformada tras observar un cadáver flotando en el agua.



Efectivos de la 19° Comisaría acudieron al lugar y lograron ubicar el cuerpo. La capitán Susana Saenz confirmó que se trata de un hombre, cuya identidad aún no ha sido determinada.



Según el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, “se adoptó este procedimiento en el río Mapocho, en la comuna de Providencia, lugar en el cual fue rescatado un cuerpo sin vida. Se trata de un hombre de unos 25 a 30 años de edad”.



“En base al trabajo del proceso investigativo que está realizando la brigada de homicidios al momento, este cuerpo presentaba algunas lesiones contusas en la cabeza y, tras el primer examen realizado, se estima una data de muerte de unas tres a cinco horas, pudiendo establecer como una posible causa de muerte el traumatismo, lo cual va a ser verificado por el Servicio Médico Legal por medio de la respectiva autopsia”, agregó.



“Al momento, las lesiones que presenta el cuerpo corresponderían a lesiones producto de una caída o por el mismo arrastre. No obstante, hay que esperar los resultados de la autopsia de rigor. Se está trabajando con los peritos del Laboratorio de Criminalística Central, a fin de levantar sus impresiones dactilares y poder identificar el cuerpo. De igual manera, se está haciendo un trabajo con otras unidades de la PDI, específicamente, con la Brigada de Búsqueda de Personas, a fin de establecer si exista alguna denuncia por presunta desgracia, que diga relación con este hallazgo”, agregó.



“El personal de la Brigada de Homicidios continúa las diligencias en este proceso investigativo, a fin de establecer el lugar exacto donde esta persona cae a las aguas del río Mapocho. Asimismo, se están revisando las cámaras de seguridad y se está en contacto con el Servicio Médico Legal para determinar la causa precisa de la muerte”, finalizó el subprefecto Castillo.



Por instrucción de la Fiscalía, se espera la llegada del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) para realizar el rescate y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal, donde se investigará la causa de muerte.