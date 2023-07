Cariola: RD debe demostrar, como partido, que no está involucrada en el Caso Convenios

La diputada Karol Cariola (PC) dijo que Revolución Democrática (RD) debe demostrar que, como partido, no es parte de las transferencias fiscales a las fundaciones cuestionadas. También aseguró que el Estado no puede ser neutral frente al Golpe de Estado.



En el programa “Tolerancia Cero”, de CNN Chile, Cariola dijo que “el Caso Convenios es una situación de máxima gravedad, y creo que en esa línea es que todas las acciones que hay que tomar, y que se han tomado hasta ahora, van en la línea correcta. Acá no podemos dar un espacio mínimo de tolerancia o aceptación de actos que puedan tener visos de corrupción o ilegalidad”.



“Revolución Democrática tiene una responsabilidad política muy de fondo, que es demostrar que ellos como partido no son parte de lo que ha venido ocurriendo. En el Caso Convenios, RD está en una situación muy compleja“, añadió la diputada.



“Nosotros como Partido Comunista, evidentemente, y lo vuelvo a repetir, estamos de acuerdo con la línea que el Gobierno ha tomado de que aquí caiga quien caiga y que la tolerancia cero respecto a los actos de corrupción tiene que ser un principio fundamental. Lo que nos interesa es que esto se esclarezca“, agregó.



Sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, la diputada aseguró que “el Estado chileno no puede ser neutral respecto de la posición política en torno al golpe de Estado”.



“Ni Piñera lo fue. Piñera incluso, a los 40 años que les tocó el año 2013, dijo muy claramente y reconoció que hubo ‘cómplices pasivos’, y él dijo que fue ‘un error de la derecha tratar justificar el Golpe’. Me parece que eso es un avance civilizatorio desde el punto de vista de la conquista de una mirada común, y yo lamento que hoy día estemos retrocediendo”, expresó.