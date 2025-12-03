Casi $120 millones: El increíble permiso de circulación que debe pagar el Koenigsegg Jesko para transitar en Chile

Revuelo causó la impresionante cifra que debe pagar el vehículo de lujo, Koenigsegg Jesko, por su permiso de circulación para transitar en las calles de nuestro país.

Según la cuenta de Instagram venta store Chile, este auto es el más caro en territorio chileno, alcanzando un valor de $3.000.000.000.

Y este lunes, un influencer, con el nombre “mv_ontheroute” en Instagram, dio a conocer el millonario permiso de circulación que debe cancelar al año este vehículo.

En un video viralizado, el creador de contenido reaccionó a un registro que publicó la cuenta de venta store Chile, y al ver la patente de ese modelo de Koenigsegg Jesko, revisó en la página del Servicio de Impuestos Internos el valor que debe pagar este auto.

En concreto, el monto del permiso de circulación asciende a $118.740.380 pesos chilenos, cifra que causó el asombro del influencer. “Que locuraaaa el Koenigsegg Jesko”, escribió en el post.