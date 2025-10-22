Caso Nabila Rifo: ordenan reingreso de Mauricio Ortega a cárcel de Puerto Aysén

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó el reingreso a la cárcel de Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión a su expareja, Nabila Rifo, en 2016.



El tribunal de alzada acogió el recurso y ordenó realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para analizar la solicitud de Mauricio Ortega con la debida notificación previa de la víctima.



Mientras esto se resuelve, Ortega deberá estar tras las rejas, en el Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

Prisión preventiva desde el 2017



El pasado martes 7 de octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la libertad condicional de Ortega, tras cumplir más de la mitad de su condena y estar en prisión preventiva desde el 2017.



El 11 de julio de 2017, la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad de la defensa y rebajó la pena a Mauricio Ortega de un total de 26 a 18 años de cárcel por una brutal agresión que dejó ciega a su expareja.



Según el máximo tribunal del país, no se acreditó la intención del acusado de matar a la mujer a la que le sacó los ojos, es decir, descartó el femicidio frustrado.