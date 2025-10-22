Home Nacional "caso nabila rifo: ordenan reingreso de mauricio ortega a cárcel d..."

Caso Nabila Rifo: ordenan reingreso de Mauricio Ortega a cárcel de Puerto Aysén

El tribunal de alzada acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para analizar la solicitud de Mauricio Ortega con la debida notificación previa de la víctima.

Patricia Schüller Gamboa
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió el recurso de amparo interpuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y ordenó el reingreso a la cárcel de Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión a su expareja, Nabila Rifo, en 2016.

Mientras esto se resuelve, Ortega deberá estar tras las rejas, en el Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

Prisión preventiva desde el 2017


El pasado martes 7 de octubre, la Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la libertad condicional de Ortega, tras cumplir más de la mitad de su condena y estar en prisión preventiva desde el 2017.

El 11 de julio de 2017, la Corte Suprema acogió el recurso de nulidad de la defensa y rebajó la pena a Mauricio Ortega de un total de 26 a 18 años de cárcel por una brutal agresión que dejó ciega a su expareja.

Según el máximo tribunal del país, no se acreditó la intención del acusado de matar a la mujer a la que le sacó los ojos, es decir, descartó el femicidio frustrado.

Articulos Relacionados

Nacional

Biministro García se reunió con representantes de empr...

El secretario de Estado dijo que “estamos a la espera de las observaciones que quedaron de realizar las empresas en el marco de los plazos establecidos para que el proceso siga su curso normal, tal como lo estipula la legislación”, y calificó el encuentro como una reunión cordial.

Leer mas
Nacional

Gobierno lanza campaña Chile Vota Informado...

Desde el Estadio Nacional, la presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, informó que el padrón definitivo para estas elecciones es de 15.618.167 electores en territorio nacional, 160.935 en el exterior, lo que da un total de 15.779.102 electores, de los cuales 885.940 personas son extranjeros.

Leer mas
Nacional

Realizan reconocimiento a estudiante de Peñaflor que g...

Fundación Educacional Oportunidad visitó la Escuela de Lenguaje “Santa Bárbara”, de Peñaflor, para homenajear a Luciana Vira Martínez, de 5 años, quien viajará junto a su madre en enero de 2026 gracias a su destacada asistencia escolar en educación parvularia.

Leer mas
