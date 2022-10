Chile Vamos evalúa acusar constitucionalmente a canciller Urrejola por demora en promulgación del TPP-11

Chile Vamos evalúa impulsar una acusación constitucional en contra de la canciller Antonia Urrejola a raíz de la demora de la promulgación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11.



El acuerdo comercial fue recientemente ratificado en el Senado y solo resta que sea promulgado por el Presidente Gabriel Boric. Para concretar esto último, el Mandatario afirmó que está esperando a la resolución de las “side letters” para solucionar la disyuntivas que genera la resolución de conflictos entre empresas y Estado que propone el tratado.



Sin embargo, en la derecha hay molestia por la demora. Según reveló La Tercera, el secretario general de RN, diputado Diego Schalper envió un mensaje de Whatsapp a sus pares de la colectividad planteándoles la posibilidad del libelo.



“Estimados: considero que acá se configura causal de dejar sin aplicación la ley para acusar constitucionalmente a la canciller. Si no hacen lo que tienen que hacer, pido que avancemos en esa dirección”, consignó Schalper.



En tanto, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, afirmó al citado medio que “yo espero que el Gobierno no nos obligue a tener que apoyar medidas como ésta”.



El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, advirtió que las “side letters” podrían resolverse el próximo año.



“Lo que sí, nosotros hemos dicho y hemos solicitado que, dada la situación política, nos gustaría que la respuesta de la contraparte fuera lo antes posible, pero eso también depende precisamente de la contraparte. Nosotros estamos calculando dentro, idealmente, de este año, o sino el próximo”, adelantó Ahumada.



Por su parte, desde la UDI apostarían por una interpelación contra Urrejola en lugar de una acusación. Además, el gremialismo advirtió al Ejecutivo que no apoyará la glosa del Presupuesto 2023 si no se aprueba el TPP11 en 30 días.