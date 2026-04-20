“Es un día muy triste para nuestra cultura”: Fallece el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años

El actor argentino Luis Brandoni falleció este lunes a los 86 años tras sufrir días antes un accidente doméstico que derivó en complicaciones de salud, según informó Multiteatro. El intérprete permanecía internado en el Sanatorio Güemes, ubicado en el barrio de Villa Crespo, desde el sábado 11 de abril, luego de que se le diagnosticara un hematoma subdural en la cabeza.

La empresa teatral destacó su legado con un emotivo mensaje difundido en redes sociales. “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, señala el comunicado publicado por la compañía fundada por Carlos Rottemberg. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, agrega el texto.

El deterioro de su salud se había iniciado meses antes, en septiembre de 2025. En ese entonces, el actor sufrió una descompensación tras ingerir un alimento, lo que lo obligó a cancelar funciones de la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba en el Teatro Liceo junto a Soledad Silveyra. Más recientemente, el accidente en su hogar agravó su estado y derivó en su hospitalización.

El agravamiento de su cuadro médico impidió su retorno a los escenarios. Aunque inicialmente se estimó una pronta recuperación, que incluso proyectaba su regreso para el 22 de abril, la evolución negativa de su condición obligó a suspender todas sus presentaciones.

El velorio del actor será público y se realizará en la Legislatura porteña. Así lo confirmó Carlos Rottemberg, quien detalló que la despedida se llevará a cabo desde el mediodía en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y podría extenderse hasta la medianoche. Posteriormente, sus restos serían trasladados al Cementerio de la Chacarita.

Los homenajes en redes sociales se multiplicaron tras conocerse la noticia. Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron sus condolencias “en un momento de dolor” y destacaron que “su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”.

Diversas figuras del espectáculo y la política despidieron al actor con mensajes de afecto. Soledad Silveyra compartió una imagen junto al mensaje “el último de los grandes en irse” y añadió: “Siempre con tu recuerdo”. Además, expresó: “Día muy triste para la cultura” y envió su apoyo a la pareja del actor, Saula Benavente.

El conductor Ángel de Brito también rindió homenaje al intérprete. “Con absoluto respeto y admiración, despedimos a Brandoni. Un tipazo, un actorazo, un grande”, escribió. Luego agregó: “No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva”.

Otras personalidades recordaron su trayectoria y legado cultural. El humorista gráfico Nik señaló: “Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto”. En tanto, la diputada Karina Banfi afirmó: “Con mucha tristeza despido a un amigo que supo homenajear todos los papeles que la vida le puso enfrente”. “Actor brillante, honorable diputado, gran persona”, añadió.

La carrera de Brandoni dejó una huella profunda en el cine, el teatro y la televisión argentina. A lo largo de décadas, participó en numerosas producciones y construyó personajes emblemáticos, consolidándose como una figura clave de la cultura popular.

El actor alcanzó notoriedad en el cine desde finales de los años 60 y se consolidó en los 70. Entre sus trabajos más destacados figuran La Patagonia rebelde, La tregua y otras producciones que marcaron época, en un contexto político complejo que incluso lo llevó al exilio en México.

Tras su regreso a Argentina, retomó su carrera con fuerza y se convirtió en un ícono popular. Participó en películas como Esperando la carroza y Cien veces no debo, además de incursionar en televisión y teatro con gran éxito.

En paralelo, desarrolló una activa carrera política vinculada a la Unión Cívica Radical. Cercano a Raúl Alfonsín, ejerció como diputado nacional entre 1997 y 2001, sin abandonar su labor artística.

En sus últimos años, el actor se reinventó con el auge del streaming. Participó en producciones como La odisea de los giles y en la serie Nada, donde compartió pantalla con Robert De Niro, además de integrar el elenco de El Encargado junto a Guillermo Francella.