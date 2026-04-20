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Mujer es buscada por el asesinato de su conviviente en Santiago: víctima recibió puñalada en el tórax

Según los primeros antecedentes, la víctima habría protagonizado una violenta discusión con su conviviente. Se trata de una mujer de 31 años, también venezolana. En ese contexto, el altercado se produjo al interior del departamento donde ambos residían.

Eduardo Córdova
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Mujer es buscada por el asesinato de su conviviente en Santiago: víctima recibió puñalada en el tórax

Carabineros investiga el homicidio de un ciudadano venezolano de 28 años, quien murió tras ser apuñalado en un departamento de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió durante la noche del domingo. Además, tuvo lugar en un inmueble ubicado en la intersección de San Diego con Victoria.

Según los primeros antecedentes, la víctima habría protagonizado una violenta discusión con su conviviente. Se trata de una mujer de 31 años, también venezolana. En ese contexto, el altercado se produjo al interior del departamento donde ambos residían, recogió Emol.

Personal policial llegó al lugar tras un llamado de vecinos. Luego, encontró al hombre sin vida en el pasillo del piso 12 del edificio. Asimismo, presentaba una herida cortopunzante en el tórax.

El capitán de Carabineros, José Espinoza de Ríos, entregó detalles del procedimiento. “Al realizar las diligencias, se logra la identificación de un testigo, el cual manifiesta que se habría generado una discusión, de lo cual se habría se habría resultado una persona lesionada”.

Por su parte, el fiscal Felipe Olivari indicó que la principal sospechosa sería la conviviente de la víctima. Esto, según el testimonio de un testigo presencial que residía en el mismo departamento.

Sin embargo, la mujer huyó del lugar tras el ataque. Por lo tanto, es intensamente buscada por personal policial. Hasta ahora, su paradero sigue siendo desconocido.

Búsqueda de la sospechosa

En tanto, los antecedentes preliminares señalan que la pareja estaba en situación migratoria irregular en el país. Además, mantenían una denuncia previa por violencia intrafamiliar, registrada en 2023.

Finalmente, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte instruyó que las diligencias queden a cargo del OS9 de Carabineros. De este modo, la unidad especializada continúa con las pericias para esclarecer el caso.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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