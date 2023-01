Chile Vamos presentó acusación constitucional contra exministra de Justicia, Marcela Ríos

Chile Vamos oficializó la presentación de una acusación constitucional en contra de la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos.



La socióloga presentó su renuncia al cargo el sábado pasado tras recibir una serie de críticas por el tema de los indultos entregados por el Presidente Boric a 12 detenidos por delitos ocurridos en contexto del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.



También había sido criticada por las fallidas nominaciones de José Morales y de Marta Herrera a la Fiscalía Nacional, ya que desde la derecha la acusaron de no construir el diálogo necesario para que alguna de las dos cartas obtuviese los votos necesarios en el Senado.



Aunque el tema del Ministerio Público no aparece mencionado en el libelo acusatorio presentado por la coalición opositora, sí se menciona de los indultos y los beneficios carcelarios entregados a reos de la Macrozona Sur, ambos temas divididos en dos capítulos y mencionados como causales de vulneración a la Constitución y las leyes.



El libelo fue redactado por los abogados Max Pavez, Pablo Urquízar, Pablo Celedón y Jorge Mera.



El diputado Andrés Longton, jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), aseveró que en la coalición “hay una coordinación clara” frente a la acusación.



Afirmó que “se otorgaron, infringiendo la ley, siete indultos. Es decir, se dejó en libertad a personas que tenían un prontuario considerable, que hayan cometido graves delitos, y se dejó expuesta a la ciudadanía, producto de que no se consideraron los antecedentes, como hoy día reconoce abiertamente la ministra Vallejo”.



“La negligencia, la peligrosidad de esa decisión, hoy día deja absolutamente al descubierto e indefenso a un país completo, que tiene que pagar por las consecuencias de esta decisión mal tomada por el Presidente y por la ministra de Justicia, que tiene la obligación de asesorar en materia de indultos y de emitir de manera leal y conforme a derecho, los decretos que fueron mal emitidos respecto a su fundamentación, en especial siete indultos y los que todos conocemos respecto al señor (Jorge) Mateluna y al señor (Luis) Castillo”, añadió.



En tanto, Longton aseguró que los beneficios entregados a los presos de la Macrozona Sur fueron “bajo extorsión, amenazas, atentados terroristas, atentados incendiarios a funcionarios de Gendarmería y a población civil”.



“Mediante esa coacción, el Gobierno cede y otorga beneficios penitenciarios, no cumpliendo la ministra de Justicia con su rol jerárquico de supervigilar, de fiscalizar y, además, de sancionar a quienes hayan cometido estos actos absolutamente ilegales, vulnerándose entre otros el reglamento penitenciario y entregando beneficios a personas que, mediante la fuerza, presionaron y extorsionaron”, agregó.



Ante la renuncia de Ríos, el legislador criticó que “nadie se hace responsable por las palabras emitidas por el Presidente y por la dictación de estos decretos. El Presidente dice que no son delincuentes, dice que no tuvo los antecedentes a la vista. Es decir, que se emitieron decretos por parte de la ministra de Justicia, no teniendo todo el prontuario y los antecedentes de la peligrosidad de los mismos, y eso es tremendamente grave”.



“Esa responsabilidad no se evade renunciando, se asume invalidando esos decretos”, advirtió.



Mientras que el jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri, apuntó a que el objetivo de la acusación es verificar “todos los indultos que van a venir para adelante y también pedir al Ejecutivo que pueda retrotraer los indultos mal otorgados. Hay carabineros que están presos por las mismas situaciones, en el mismo lugar, por arriesgar su vida y apresar a una persona que estaba destruyendo o quemando. Esos indultados tenían prontuario, en algunos casos tenían indultos anteriores”.



“Ya no se trata de Marcela Ríos, se trata de como este Gobierno va a seguir los tres años que le quedan, si se va a atrever a indultar, si va a corregir lo que hoy día nos confirmó la declaración de la ministra Vallejo”, añadió. Esto último sobre lo dicho por la vocera de La Moneda este lunes, cuando aseguró que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”.



“Yo creo que Camila Vallejo fue sincera. Y gracias a que fue sincera, le trajo un problema grande al Presidente de la República, pero una verdad al país. Y la verdad, los indultos no se hicieron de la forma correcta”, indicó Alessandri.



El parlamentario avisó que “varios parlamentarios del Socialismo Democrático nos han manifestado que con estas declaraciones, van a evaluar con otros ojos esta acusación. Yo creo que esta acusación va a tener éxito en la Cámara y el Senado, y va a ser una voz de alerta fuerte, porque el Gobierno está fallando en demasiados frentes a la vez”.



Por su parte, el jefe de bancada Evópoli, diputado Francisco Undurraga, dijo que “es relevante el reconocimiento que hizo la ministra Vallejo, en términos de que no llegó el Presidente de la República con todos los indecentes, situación además que debiera dar para una investigación administrativa. Porque francamente, si estamos en manos de ministros que no le entregan toda la información al Presidente de la República, ¿Cómo vamos a poder salir adelante?2.



Finalmente, aclaró que “los ministros tienen hasta tres meses para ser acusados (desde su renuncia). Nosotros estamos ejerciendo y cumpliendo nuestro deber fiscalizador”.