Chilevisión acumula más de 260 denuncias ante el CNTV por mostrar imagen de víctima de explosión en Renca

Este jueves, durante la cobertura de la emergencia, un dron de Chilevisión mostró una cruda escena, lo que provocó reclamos de diferentes televidentes contra el canal.

Leonardo Medina
Una ola de denuncias recibió Chilevisión ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), luego de exhibir impactantes imágenes la mañana de este jueves, durante la cobertura de la explosión en Renca. 

En medio de la emisión del matinal “Contigo en la mañana”, un dron del canal sobrevoló el lugar de la tragedia, la cual ha dejado cuatro fallecidos y más de diez heridos de gravedad.

En ese contexto, el dron mostró las imágenes de una persona con graves quemaduras, al lado de un auto incendiado. 

Según consignó Radio Cooperativa, y de acuerdo a registros del CNTV, la cantidad de reclamos superó los 260 por este hecho.

En las denuncias, los televidentes acusan que el canal vulneró normas de respeto a la dignidad de las personas afectadas.

En su momento, buscando evitar este tipo de situaciones y facilitar las labores de rescate, la policía solicitó a los medios bajar los drones del sector

Por ahora, Chilevisión no se ha referido públicamente a las denuncias y la emisión de dichas imágenes.

Minsal rectifica error y mantiene en 4 los fallecidos por explosión en Renca
Source Texto: La Nación/Foto: Captura
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

