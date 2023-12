Clínicas solicitan reunión urgente con isapres para abordar crisis de la salud

Red Dávila y Clínica Santa María -de Empresas Banmédica- enviaron cartas a todas las isapres solicitando una reunión “urgente” para abordar la situación que tiene en vilo al sistema privado de salud.



El documento enviado por Red Dávila está firmado por el gerente general José Ignacio Valenzuela y en ella explica que “dada la compleja situación que enfrentan las isapres (…) quiero manifestar nuestra preocupación por la estabilidad financiera de esta industria y en particular de los efectos que esto pueda tener en nuestras clínicas”.



Agrega que “diversos actores han alertado que la aplicación del fallo de la Corte suprema sobre la prima GES producirá una reducción significativa en los ingresos de las isapres comprometiendo su equilibrio financiero. Esto podría repercutir en los prestadores privados de salud con efecto directo en los miles de pacientes que se atienden con nosotros”, detalla Emol.



“Teniendo en cuenta que las medidas hoy discutidas por vía legislativa no lograrían equilibrar los ingresos de las isapres y que, además en nuestro caso la situación se agravaría por la demora en los pagos de Fonasa, nos vemos en la necesidad de solicitar una reunión a la brevedad para conocer de primera mano el estado de su isapre en este escenario, entender cómo se garantizarán los pagos y analizar los nuevos términos para mantener nuestro convenio vigente en el futuro”, añade.



“Nuestra intención es poder reunirnos dentro de los próximos 5 días hábiles para que a más tardar dentro de un mes actualicemos las condiciones del convenio suscrito”, cierra el directivo.



Clínica Santa María por su parte, hizo llegar una carta del gerente general, Martín Manterola, en la que explica que “ante la falta de una solución legislativa o regulatoria concreta, es esperable que en Clínica Santa María muy pronto veamos afectados nuestros pagos y con ello nuestra propia sostenibilidad, lo que nos obliga a acordar medidas de resguardo adicionales a las contenidas en los convenios actuales, velando por la continuidad en las atenciones de nuestros pacientes”.



Al igual que Red Dávila, solicita a nombre de la clínica una reunión dentro de los próximos cinco días hábiles, “con el objeto de conocer la situación particular de su isapre en el escenario actual, a fin de acordar compromisos concretos de su institución con nuestra clínica para garantizar el cumplimiento de los pagos ajustando nuestros convenios vigentes”.



“Dada la urgencia, estimamos necesario que, dentro de un plazo de 30 días, acordemos las nuevas condiciones que regirán nuestros contratos en lo sucesivo”, concluye Manterola.



ADVERTENCIA DE CRUZBLANCA



Por otra parte, y a través de un correo enviado a sus afiliados, CruzBlanca informó que puso en marcha el fallo de la Corte Suprema relacionado a las primas GES, y sostuvo que a partir de las cotizaciones de diciembre de 2023 se modificó el valor de dicha prima de 1,228 UF a 0,74 UF mensuales por beneficiario.



Tras ello, envió un mensaje. “Esta modificación agrava la situación financiera de CruzBlanca, donde los ingresos no son suficientes para costear las prestaciones de los beneficiarios -a pesar de los innumerables esfuerzos de contención de costos que se han realizado-, lo que aumenta aún más la presión de la actual crisis del sistema de salud”, subrayó.



“No obstante, nuestro compromiso es con nuestros asegurados, razón por la que seguiremos trabajando para avanzar en una salida a la crisis en que se encuentra el sistema”, añadió CruzBlanca.