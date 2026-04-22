Home Nacional "diputados fijan ruta de comisiones para avanzar en proyecto de re..."

Diputados fijan ruta de comisiones para avanzar en proyecto de reconstrucción Nacional

El acuerdo estableció que la Comisión de Hacienda será la instancia central del proceso. Los temas medioambientales se revisarán en su comisión respectiva, mientras que dos artículos puntuales fueron derivados a la Comisión de Trabajo.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Diputados fijan ruta de comisiones para avanzar en proyecto de reconstrucción Nacional

El proyecto de Reconstrucción Nacional ingresó a la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia. Esto obliga a despacharlo en un plazo máximo de 15 días. La decisión vino acompañada de la definición inmediata de las comisiones que conducirán su trámite.

Antes de que la iniciativa llegara a la Sala, los jefes de bancada se reunieron con la mesa directiva en un encuentro de comités. Allí se acordó el itinerario legislativo que marcará el avance del proyecto.

El acuerdo estableció que la Comisión de Hacienda será la instancia central del proceso. Los temas medioambientales se revisarán en su comisión respectiva, mientras que dos artículos puntuales fueron derivados a la Comisión de Trabajo.

El secretario general de la Corporación, Miguel Landeros, precisó: “Una vez que el proyecto sea despachado por la Comisión de Hacienda, las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo podrán sesionar de manera simultánea para continuar su tramitación”.

Uno de los artículos introduce cambios en el sistema de capacitación laboral, modificando las normas de los cursos financiados con franquicia tributaria. Se incorporan nuevas obligaciones para las empresas y ajustes en las funciones del Sence.

El otro aborda el uso de licencias médicas en el sector público, estableciendo como causal relevante la falsificación o uso malicioso de estas, lo que podría derivar en sanciones como la destitución.

Gobierno y PDG llegan a acuerdo por Plan de Reconstrucción Nacional
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Diputada panameña rechaza posible nombramiento de Rica...

El eventual nombramiento no ha sido confirmado por el gobierno chileno. Los rumores sobre esta posible decisión surgieron el pasado 10 de abril, tras una publicación del medio La Tercera.

Leer mas
Panoramas
Chile participará de la 50° versión de la Feria Intern...

La presencia nacional responde tanto a su relevancia en el circuito internacional como a los históricos vínculos culturales con Argentina, lo que ha permitido sostener una presencia continua y articulada.

Leer mas
Nacional
Concejal de San Felipe admite que denunció falso secue...

Según consignó Emol, Ronald Olivares denunció ante Carabineros que a fines de enero en Viña del Mar había sido víctima de un secuestro por parte de dos sujetos. Esto cuando salía de un curso de capacitación a la casa de un familiar. Sin embargo, tiempo después, reconoció que salió “con la finalidad de comprar cigarrillos y falopa”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/