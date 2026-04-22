Diputados fijan ruta de comisiones para avanzar en proyecto de reconstrucción Nacional

El proyecto de Reconstrucción Nacional ingresó a la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia. Esto obliga a despacharlo en un plazo máximo de 15 días. La decisión vino acompañada de la definición inmediata de las comisiones que conducirán su trámite.



Antes de que la iniciativa llegara a la Sala, los jefes de bancada se reunieron con la mesa directiva en un encuentro de comités. Allí se acordó el itinerario legislativo que marcará el avance del proyecto.



El acuerdo estableció que la Comisión de Hacienda será la instancia central del proceso. Los temas medioambientales se revisarán en su comisión respectiva, mientras que dos artículos puntuales fueron derivados a la Comisión de Trabajo.



El secretario general de la Corporación, Miguel Landeros, precisó: “Una vez que el proyecto sea despachado por la Comisión de Hacienda, las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo podrán sesionar de manera simultánea para continuar su tramitación”.



Uno de los artículos introduce cambios en el sistema de capacitación laboral, modificando las normas de los cursos financiados con franquicia tributaria. Se incorporan nuevas obligaciones para las empresas y ajustes en las funciones del Sence.



El otro aborda el uso de licencias médicas en el sector público, estableciendo como causal relevante la falsificación o uso malicioso de estas, lo que podría derivar en sanciones como la destitución.