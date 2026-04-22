En protesta por Ley “Escuelas Protegidas”: Diez alumnos mantienen tomado el Liceo de Aplicación

La tarde de este miércoles se informó sobre la toma del Liceo de Aplicación de Santiago por un grupo de estudiantes, en protesta por la aprobación de la idea de legislar en la Cámara de Diputados de la Ley “Escuelas Protegidas”.

En principio, trascendió que un grupo de aproximadamente 200 estudiantes intentó tomar el establecimiento.

Según consignó Emol, posteriormente se constató que el recinto había sido entregado al equipo directivo, cerca de las 14:30 horas.

Toma se mantiene

No obstante, el citado medio indicó que diez estudiantes continúan con la toma del Liceo, pese a la intervención de Carabineros.

El SLEP Santiago Centro señaló que solicitó “a las autoridades pertinentes el desalojo de las dependencias”. Todo esto, “ante la negativa de diez estudiantes de deponer la ocupación de forma voluntaria”.

“Lamentamos profundamente tener que recurrir a estas instancias. Sin embargo, nuestra prioridad es garantizar un entorno seguro para todos los miembros de la comunidad educativa”, añadió.

Además, subrayó que busca “evitar la pérdida de jornadas de clases que perjudican el proceso de aprendizaje de los jóvenes”.

Cabe destacar que, mediante redes sociales, el centro de estudiantes del Liceo expresó que el establecimiento “se encuentra en toma dado que la ley de revisión de mochilas, entre otros, fue traspasada al Senado”.

“Esta es una medida de presión directa para que esta ley no sea aprobada”, sostuvo.