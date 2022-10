CNTC informó que el sector está en “estado de alerta” por nueva alza del diésel

La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) informó que el sector de camioneros se encuentra en “estado de alerta”, luego de la nueva alza del precio del diésel en $10,8 por litro.



Dicho incremento, según la CNTC, es solo referencial, ya que en algunas regiones del país esta alza es mayor y el precio del combustible llega a más de $1.200 por litro.



Los transportistas explicaron que el mayor costo del diésel no ha podido ser traspasado a tarifa por varios factores, como por ejemplo que los mandantes se han negado a reconocer que la actividad está trabajando bajo los costos, “lo que ha provocado que el aumento sostenido de los combustibles tenga que ser absorbido íntegramente por los transportistas, pero como en su mayoría son personas que tienen su propio camión o son micro y pequeños empresarios, no tienen la capacidad de seguir asumiendo esos costos, porque en la actualidad ya están operando derechamente con pérdidas”.



Aseguró que “muchos transportistas tendrán que parar la actividad porque ya no les conviene seguir trabajando en esto, con el consiguiente impacto para el país, considerando que gran parte de las actividades dependen de la logística terrestre para funcionar”.



El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, informó que ha tenido reuniones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para ver soluciones y evitar mayores alzas.



“Nosotros estamos en una tormenta perfecta, no sólo por el aumento sostenido de los combustibles, sino que también del IPC, con un alto tipo de cambio y un impuesto específico que hoy nos significa un problema, porque el Mepco opera en base al impuesto específico variable, que desde febrero ha sido negativo, y ahí surge un inconveniente”, sostuvo el dirigente.



Agregó que “el SII no se preparó para estos escenarios y las facturas no soportan impuestos negativos o subvenciones, considerando que el impuesto específico negativo no se encuentra como información contable. De esta forma, todos los transportistas que deben recuperar impuesto específico, según la ley 19.764, se ven en la imposibilidad de hacerlo”.