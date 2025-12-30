CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Enero de 2026 suma un nuevo hito a la cartelera cultural de Santiago con el estreno del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+, iniciativa de CoArtRe que se realizará en el Teatro Las Tablas, en Bellavista, y que marca además los 25 años de trayectoria artística y curatorial de la organización.

La programación, que se desarrollará durante los viernes y sábados de enero en funciones nocturnas, reúne tres montajes contemporáneos que abordan identidad, memoria, deseo y política desde miradas escénicas diversas y actuales: Nosotras las Monstruas, Noche Tan Linda y Zona Cero.

El festival contempla además la entrega del Reconocimiento a la Trayectoria de las Artes Escénicas CoArtRe 2026, cuyo homenajeado será anunciado próximamente.

La directora ejecutiva de CoArtRe, Jacqueline Roumeau, recientemente distinguida con el Premio Trayectoria Mujer Artista Destacada 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, lidera esta primera edición que busca posicionar al teatro como espacio de reflexión y visibilización desde las disidencias.

Programación