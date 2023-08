Colegio de Profesores responde al ministro Ávila: “No entienden el malestar”

Malestar existe en el Colegio de Profesores y no quedaron conforme con la respuesta que le entregó el Gobierno al petitorio que mantiene el gremio en medio de las movilizaciones que se han registrado las últimas semanas.



El presidente del Magisterio en la Región Metropolitana, Mario Aguilar, dijo que “hay bastante disconformidad con la respuesta que ha enviado el Ministerio de Educación, porque creemos que no se está entendiendo cuán profundo es el malestar del profesorado”.



“El ministro y el Gobierno cometieron un error de no ponderar bien, de suponer que esta cuestión se puede resolver con algunas medidas menores, y ocurre que lo que planteamos son temas bastante de fondo que requieren también respuestas de fondo”, agregó.



Aguilar recordó que “el Presidente hizo una promesa concreta, directa, respecto a que en noviembre del 2022 iba a enviar un proyecto de ley, y nunca dijo que estuviera supeditado a una reforma tributaria o a solo un pequeño grupo. Y creemos que lo mínimo para que haya una relación de confianza es que los compromisos se cumplan”.



La semana pasada el gremio se paralizó por 24 horas; esta semana lo hizo por 48 horas, con una marcha por las calles de Valparaíso y una concentración en el centro de Santiago, y para los días 17 y 18 de agosto se prevé una asamblea nacional para evaluar la posibilidad de un paro indefinido.