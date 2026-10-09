Colina despliega equipos en sectores de riesgo y coordina su respuesta ante la emergencia en la RM

La Municipalidad de Colina mantiene equipos desplegados en distintos puntos de la comuna para monitorear las condiciones y revisar los sectores que podrían verse afectados por la emergencia que enfrenta la Región Metropolitana. Especialmente por el aluvión que se registró la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

La estrategia municipal combina presencia en terreno, coordinación con la Delegación Presidencial e información a los vecinos. Con un llamado a evitar desplazamientos innecesarios. Y atender las comunicaciones oficiales.

Y es que Colina se ubica en una zona de Santiago que también posee laderas de cerros, aunque a menor altitud que las que se ubican en el sector oriente de la capital. El monitoreo está centrado en observar la evolución de la situación dentro de la comuna. Y evaluar las condiciones de los lugares que podrían presentar dificultades.

“En este momento nos encontramos desplegados en distintos puntos de la comuna, monitoreando la situación. Revisando los sectores que podrían verse afectados por este evento”, señaló la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela.

La coordinación con la Delegación Presidencial constituye otro eje de la respuesta local, junto con la evaluación permanente que realizan los equipos municipales en terreno. Este trabajo permite mantener el seguimiento de las condiciones mientras evoluciona la emergencia. “Estamos trabajando coordinadamente junto a la Delegación Presidencial y nuestros equipos municipales. Evaluando permanentemente las condiciones en terreno”, explicó la jefa comunal.

Junto con informar sobre el despliegue, la alcaldesa pidió la colaboración de los residentes y llamó a limitar las salidas que no sean necesarias durante la emergencia. “Quiero pedirles especialmente a nuestros vecinos que, si no es necesario salir, permanezcan en sus casas. Eviten desplazamientos innecesarios y se mantengan atentos a cualquier cambio en las condiciones”, expresó la autoridad en su mensaje a la comunidad.