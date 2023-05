Coloma y agenda de seguridad: “Hasta ahora el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de los comprometidos”

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), abordó la agenda de seguridad comprometida en conjunto con el Gobierno en donde se estableció despachar 31 proyectos de ley en esta materia.

Durante este martes, Coloma recordó que “en esta agenda nos comprometimos a hacer un esfuerzo máximo de cara al país por despachar 31 proyectos de ley que son claves para mover la aguja y recuperar la seguridad en Chile, y nos propusimos con metas y plazos claros”.

De esta forma, indicó que de un conjunto de proyectos se estableció un plazo máximo de 75 días que finaliza el 28 de junio para que estos sean despachos. “Otro grupo de proyectos a 150 días, en septiembre tienen que estar despachado (…) y el resto a fin de año”, detalló.

“El lunes pasado cumplido 30 días de esta agenda, yo hice el resumen que me corresponde planteé que de los 31 proyectos que estaban priorizados habían 19 que estaban presentados desde antes en el Congreso“, señaló Coloma.

Asimismo, aclaró que en esta instancia había manifestado que de estas iniciativas “dos de ellos ya eran leyes, 13 habían tenido un avance muy significativo (…) también dije que los 12 proyectos que faltaban eran de responsabilidad del Gobierno, y que hasta la fecha no habían sido ingresados”.

En esta línea, el parlamentario se refirió a las declaraciones realizadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que “el senador (Coloma) no hizo bien el cálculo de los proyectos que tenemos en esa agenda. Se han despachado ocho, no dos, de los 31 (proyectos)”.

“Me preocupa profundamente lo que ha dicho la ministra del Interior. De los 31 proyectos se han aprobado tal como yo lo dije dos proyectos” y “hasta ahora el Gobierno no ha presentado ningún proyecto de los comprometidos”, comentó el presidente de la Cámara Alta.

En este sentido, Coloma realizó un llamado al Gobierno “a revisar sus datos” y “sus prioridades, porque de verdad no hay opción de fallarle a Chile en esta materia”.

“Estoy seguro que el Congreso está en la mejor disposición aprobar, pero si no se sabe bien cuál es esa agenda o se queda en una sensación de avance que no existe no es un buen consejo (…) aquí tenemos que apurar el tranco y el Gobierno tiene que hacerlo si queremos realmente enfrentar de una manera distinta la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, precisó el senador.

El parlamentario reiteró el llamado al Ejecutivo a “apurar el tranco, a conocer bien la agenda de seguridad y a no confundir los números porque eso no le hace bien a Chile”.