Colombia decide aplicar eutanasia a 80 hipopótamos que heredó de Pablo Escobar

El traslado de hipopótamos por Pablo Escobar derivó en un problema ambiental en Colombia. Lo que comenzó como un capricho del narcotraficante, al llevar cuatro ejemplares para su zoológico privado, se transformó tres décadas después en una amenaza ecológica y de seguridad en el centro del país, donde la especie se reproduce sin control.

El Gobierno de Colombia declaró en 2022 a los hipopótamos como especie invasora. Cerca de 200 animales, descendientes de los primeros ejemplares traídos desde África, fueron catalogados como exóticos invasores. Desde entonces se diseñaron planes de control que no se implementaron hasta ahora, recogió Radio Cooperativa.

El Ejecutivo colombiano anunció un plan que contempla la eutanasia de al menos 80 hipopótamos. La medida se aplicará durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de frenar la expansión de la especie.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió la medida basándose en evidencia científica. “Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas”, afirmó, al justificar la eutanasia tras el fracaso de los intentos de traslado.

El plan contempla dos métodos de eutanasia supervisados por expertos. Se aplicará un procedimiento físico y otro químico, que incluyen captura, sedación y administración de fármacos “aprobados por expertos en el manejo de estos procesos”.

Las intervenciones se concentrarán en zonas con alta presencia de hipopótamos. Los ejemplares serán seleccionados principalmente en la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar, y en la Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se agrupa gran parte de la población.

No se descarta ampliar las acciones a otras áreas cercanas a centros urbanos. Las autoridades advirtieron que estos animales representan un riesgo para las personas en zonas donde ya se ha confirmado su presencia.

Los hipopótamos representan un peligro por su tamaño y comportamiento agresivo. Son el tercer animal terrestre más grande del mundo, con un peso de hasta 3.500 kilos, y poseen una de las mordidas más letales de la fauna. Además, son territoriales y pueden reaccionar violentamente ante humanos.

Su presencia afecta directamente a comunidades rurales del río Magdalena. Campesinos y pescadores conviven con estos animales, que pueden vivir hasta 50 años y reaccionar con agresividad.

Fallas genéticas

El Gobierno optó por la eutanasia tras el fracaso de alternativas internacionales. Se intentó trasladar hipopótamos a países como México, Filipinas, Perú, India y Sudáfrica, pero no se obtuvieron los permisos necesarios bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas.

La ministra Vélez advirtió sobre problemas genéticos en la población. Explicó que existe una “pobreza genética” producto de la endogamia, lo que ha provocado “daños genéticos que ya son visibles” y dificulta su reubicación.

El desinterés internacional complicó la reubicación de los ejemplares. “Aunque ha habido conversaciones con países como Sudáfrica, no están particularmente interesados en recibir nuestros especímenes que vienen con presuntos daños genéticos por el número tan reducido de individuos con los cuales se formó esta población”, explicó Vélez.

Las gestiones diplomáticas no obtuvieron respuesta favorable. El Gobierno aseguró haber contactado a al menos siete países en los últimos seis meses. “Ese silencio administrativo nos indica que no hay interés en recibir a los individuos”, añadió la ministra.

El retraso en el control poblacional obligó a un plan de choque. Desde 2022, los expertos recomendaron reducir al menos 33 hipopótamos por año, cifra que no se cumplió, lo que motivó medidas más drásticas.

Organizaciones animalistas criticaron la decisión del Gobierno. Cuestionan la eutanasia y proponen alternativas como la esterilización o el confinamiento.

La senadora Andrea Padilla rechazó públicamente la medida. “Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables; menos aún, si, como en este caso, son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal”, expresó en su cuenta de X.