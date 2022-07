Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba proyecto de Bono Chile Apoya de Invierno

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados decidió aprobar, en general, el proyecto sobre el Bono Chile Apoya de Invierno, dando paso a su votación en particular.



El bono nació como una iniciativa del Gobierno para ir en ayuda de las familias del territorio nacional. Pretende ayudar a cerca de 7,5 millones de personas, que estén incorporadas en las redes de apoyo del Estado.



Este beneficio se pagará solo una vez y consiste en un monto de $120 mil. Quienes reciban el dinero, pueden hacerlo de forma automática o a través de postulación.



Las personas que ya sean beneficiarios de algunos de estos programas, recibirán de forma automática el Bono Chile Apoya de Invierno:



– Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo).

– Subsidio Único Familiar (SUF).

– Asignación Familiar.

– Beneficiarios de Chile Seguridades y Oportunidades.

– Bono Invierno (para pensionados).

– Subsidio de Discapacidad Mental.

– Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

– Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).



El bono también lo podrán recibir los hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable del país y tengan, entre su grupo familiar, algún niño, niña, adolescente, adulto mayor o persona dependiente.



NO GENERA IMPACTO EN LA INFLACIÓN



Si bien la medida busca apoyar a las familias en medio del contexto económico que se vive en el país, este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel aclaró que la iniciativa no generaría impacto en la inflación.



“Mil millones de dólares corresponden al Bono de Invierno. Estos corresponde a menos de un tercio de un mes del IFE del segundo semestre del año pasado, equivale a 0,3% del producto, equivale al 2% al conjunto de ayudas y retiros del año pasado”, detalló.



Y continuó señalando que “por lo tanto, uno dice que esto no tiene un impacto inflacionario, porque la escala de lo que se está haciendo es relativamente pequeña en relación al tamaño de la economía, del consumo y en comparación con cosas que se hicieron los últimos años”.



“Creo que todos nosotros a esta altura coincidimos que las medidas que se tomaron durante el año pasado contribuyeron a la inflación, pero tenemos que tener claro que eran medidas que eran 50 veces superiores a las que estamos hablando acá”, cerró el secretario de Estado.