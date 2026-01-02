Cómo llegar a la Laguna Cejar: uno de los lugares turísticos en Chile más sorprendentes del desierto

La Laguna Cejar es uno de los lugares turísticos en Chile más visitados del norte del país, famosa por su alta concentración de sal, que permite flotar sin esfuerzo, y por su entorno único en pleno desierto de Atacama.

Ubicada dentro del Salar de Atacama, muy cerca de San Pedro de Atacama, es un panorama imperdible para quienes recorren esta zona del altiplano.

Dónde está la Laguna Cejar, uno de los lugares turísticos en Chile más singulares

La Laguna Cejar se encuentra a aproximadamente 18 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. Forma parte del Salar de Atacama y está rodeada por otras lagunas y extensas planicies salinas, un paisaje característico de varios de los lugares turísticos en Chile ubicados en el norte grande.

Cómo llegar a la Laguna Cejar desde San Pedro de Atacama

El acceso a la Laguna Cejar es simple y rápido, lo que la convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles del desierto.

En vehículo particular

Desde San Pedro de Atacama se debe tomar la Ruta 23 en dirección a Toconao,. A pocos kilómetros aparecen los desvíos señalizados hacia el Salar de Atacama y la Laguna Cejar.

Distancia: cerca de 18 km

cerca de 18 km Tiempo de viaje: 25 a 30 minutos

25 a 30 minutos Estado del camino: mayormente pavimentado, con tramo final de ripio

mayormente pavimentado, con tramo final de ripio Tipo de vehículo: apto para autos normales; no es necesario 4×4

Cómo llegar a la Laguna Cejar en tour organizado

Dentro del circuito de lugares turísticos en Chile que se visitan desde San Pedro de Atacama, la Laguna Cejar cuenta con una amplia oferta de tours. Estos recorridos suelen incluir transporte, guía y visitas a otros puntos cercanos como Ojos del Salar y Laguna Tebinquiche.

Esta opción es ideal para quienes no cuentan con vehículo o prefieren una experiencia guiada.

Transporte público y acceso

No existe transporte público regular directo a la Laguna Cejar. Las alternativas para llegar son:

Tours turísticos desde San Pedro de Atacama

Taxi o transporte privado contratado

Acceso y normas de visita

La Laguna Cejar es administrada por comunidades indígenas , por lo que el acceso es controlado y cuenta con normas estrictas de conservación.

Consideraciones importantes:

Se debe pagar entrada en el acceso.

en el acceso. Está prohibido ingresar con bloqueador solar o cremas antes del baño.

antes del baño. El tiempo de flotación en el agua es limitado .

. No se permite el ingreso con joyas u objetos metálicos.

Mejor época para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más visitados del norte

La Laguna Cejar puede visitarse durante todo el año, gracias al clima seco del desierto de Atacama. No obstante, primavera y verano ofrecen temperaturas más agradables para el baño, mientras que en invierno el contraste térmico es mayor, especialmente al salir del agua.

Recomendaciones para el viaje

Llevar agua , gorro y protección solar.

, gorro y protección solar. Usar ropa cómoda y sandalias.

Respetar las normas del lugar y el entorno natural.

Evitar el uso de bloqueador antes del ingreso a la laguna.

Visitar la Laguna Cejar es una experiencia única dentro de los lugares turísticos en Chile, ideal para quienes buscan fenómenos naturales poco comunes y paisajes extremos.

Su cercanía a San Pedro de Atacama y su fácil acceso la convierten en uno de los imperdibles del norte chileno.